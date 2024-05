Manj ko ljudje razmišljajo, bolj so podvrženi potrošnji

V nadaljevanju preberite:

Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, naslednik Primorskega dramskega gledališča, ustanovljenega leta 1969, letos praznuje kar dve obletnici: pridobitev nove gledališke hiše in statusa institucije nacionalnega pomena. »SNG Nova Gorica je bil politični projekt, ki je v majhno mesto na mejo države postavil sorazmerno veliko institucijo državnega pomena, ki naj bi skrbela za slovenski jezik in kulturo – to poslanstvo zavzeto opravlja še danes s skrbjo za raznovrsten in kakovosten program,« je povedal umetniški vodja Marko Bratuš.