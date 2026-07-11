Sodobni ples ima zavod, a ne dobi denarja

Javni zavod za razvoj sodobne plesne umetnosti (ZRSPU) s sedežem v Celju je šele dobro začel delovati, ko je ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc povedala, da denarja za zavod za sodobni ples ni. A v proračunu sredstva so, k plačilu ministrstvo za kulturo zavezuje sklep o ustanovitvi zavoda in pogodba o odgovornosti soustanoviteljev. Ministrstvo vztraja, da tega denarja ni, v. d. direktorja ZRSPU Simon Kardum napoveduje izvršbo, Društvo za sodobni ples Slovenije pa uporabo vseh pravnih sredstev.

Sodobni ples je več desetletij čakal na ustanovitev svojega zavoda oziroma nacionalne institucije, ki bi sodobnim plesalcem omogočal boljše pogoje in predvsem podporo. Področje sodobnega plesa je namreč, kot je navajalo ministrstvo za kulturo v času ministrice Aste Vrečko, izrazito prekarizirano. Sodobni plesalci so leta 2011 dobili Center sodobnih plesnih umetnosti, ki pa ga je po menjavi vlade leta 2012 vlada Janeza Janše ukinila. Gledamo torej reprizo dogajanja, le da dokumenti zdaj onemogočajo preprosto ukinitev zavoda. A brez denarja zavod ne bo mogel delovati.

Teja Reba, predsednica Društva za sodobni ples Slovenije: »Žal se spet ponavlja zgodba iz časa prve ustanovitve nacionalne institucije za sodobni ples. Namesto razvoja stroke smo spet priča njenemu sistematičnemu blokiranju. Težko je najti strokovne ali razvojne razloge za takšno ravnanje.«