    PREMIUM   D+   |   Oder

    Mladinsko nikoli ni bilo gledališče konsenza

    Slovensko mladinsko gledališče ob sedemdesetletnici v Tivoliju do 27. marca predstavlja pregledno razstavo o razvoju gledališča od leta 1955 do danes.
    Pregledna razstava je v Tivoliju na ogled do 27. marca. FOTO: Voranc Vogel
    Pregledna razstava je v Tivoliju na ogled do 27. marca. FOTO: Voranc Vogel
    Nina Gostiša
    20. 1. 2026 | 16:30
    20. 1. 2026 | 16:33
    Prvo poklicno gledališče za otroke in mladino v državi, ustanovljeno leta 1955, je sčasoma spremenilo usmeritev ter se posvetilo predvsem ustvarjanju predstav za odrasle, zaznamuje ga tudi angažiranost. Ohranilo je izvorno ime ter še naprej ostaja zvesto spodbujanju kritične misli in podajanju političnih sporočil – ob sedemdesetletnici je v osrednjem ljubljanskem parku do 27. marca na ogled pregledna razstava. V gledališču, ki ga od lani vodi Inga Remeta, njena desna roka pa je Marko Bratuš, potem ko sta se po dolgih letih poslovila direktor Tibor Mihelič Syed in umetniški vodja Goran Injac, so napovedali, da razstava ne bo le pogled v arhiv, »temveč tudi dejanje v sedanjosti – umetniška in družbena izjava«, most pred preteklostjo in prihodnostjo. Kurirala jo je dramaturginja SMG Urška ...

    Slovensko mladinsko gledališčeobletnicaSMGUrška BrodarTibor Mihelič Syed

