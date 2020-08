Motivi iz srca nevihte

V sredo, 2. septembra, bodo v preddverju Križank premierno uprizorili dramo kanadskega avtorja Wajdija Mouawada Vsi ptice v režiji Ivice Buljana. Gre za poglobljeno in intenzivno gledališko izkušnjo, eno najbolj težko pričakovanih gledaliških produkcij leta. Kaj vas je napeljalo na odločitev, da uprizorite Mouawada?Med študijem na filozofski fakulteti v Zagrebu sem nekaj časa intenzivno spremljal seminar iz frankofonske književnosti in kulture v kanadski pokrajini Quebec. To je razburljivo območje, v katerem je po vzoru Francozov nastajala radikalna in hkrati zelo priljubljena umetnost, ki jo gojijo anglosaški sosedi. ...