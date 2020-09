Na novo postaviti gledališče

Letošnja izdaja festivala Mladi­ levi (v produkciji zavoda Bunker), ki vsako poletje že triindvajset let zapored dela Ljubljano za živahno kulturno prestolnico, je bila v kontekstu ukrepov glede covida-19 seveda posebna. Festivalska prizorišča so razpršili čez celotno četrt Tabor, ki je zaživela okoli osišča druženja, Debatne kafane pod krošnjami taborskega parka. Fokus prikazovanja je bila tako transverzala s postanki dogodkov v Športni dvorani in parku Tabor, na Muzejski ploščadi, v Stari elektrarni, v projektnih prostorih DUM in v Stekleniku parka Tivoli. Gledališče, okna in duhoviOkus, ki ostaja po festivalu, ...