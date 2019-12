»Najbolj skrivnostna je Julija«

Drevi bodo v Prešernovem ­gledališču Kranj premierno­ uprizorili dokumentarno in biografsko­ predstavo Dr. ­Prešeren v režiji­ Nede R. Bric, ki je tudi ­avtorica dramskega besedila.Dramska pripoved je sestavljena iz petih delov, o velikem pesniku pa pripovedujejo ženske iz Prešernovega življenja. Avtorica je povedala, da so do zdaj o njem govorili in pisali predvsem moški, »o njem je napisanih na tisoče strani, a to so predvsem interpretacije njegovih del, mene pa zanima, kdo je bil Prešeren«. Z Nedo R. Bric smo se pogovarjali, kako je nastajala predstava in o njenem raziskovanju Prešerna. Znani ste kot avtorica in ...