Najbolj žlahten je smeh v Novi Gorici in Ljubljani

V Slovenskem ljudskem gledališču Celje se je včeraj zagrnil zastor na 34. dnevih komedije. Gledalcem in strokovni žiriji je najbolj zaigral smeh okrog ust ob gledanju predstav iz SNG Nova Gorica in Mestnega gledališča ljubljanskega.

Tričlanska žirija je nagrado za žlahtno komedijo podelila uprizoritvi Usje se je dalu v produkciji SNG Nova Gorica in Zavoda Scaramouche. Žlahtna komedijantka je postala Patrizia Jurinčič Finžgar za vlogo Pine, žlahtni komedijant pa Matija Rupel za vloge Jovanija, Uršule in Nika; oba nastopata v nagrajeni uprizoritvi Usje se je dalu. Nagrado za režijo je prejel Ivan Plazibat za uprizoritev Pokojnik, ki je nastala v produkciji Mestnega gledališča ljubljanskega (MGL).

Nagrado za režijo je prejel Ivan Plazibat za uprizoritev Pokojnik. FOTO: Katja Kodba/Koka Press

V devetnajstih festivalskih dneh se je zvrstilo osem tekmovalnih predstav slovenskih institucionalnih in neinstitucionalnih gledališč in več kot deset dogodkov spremljevalnega programa. Za žlahtne nagrade se je potegovalo osem komedij: eksistencialno obarvana finska komedija Kokkola Leee Klemola (SLG Celje), intimna dramedija Zakaj sva se ločila Katarine Morano (MGL), brezčasna satira Pokojnik Branislava Nušića (MGL) in topla, nostalgična komedija Usje se je dalu (SNG Nova Gorica in Zavod Scaramouche). Program so dopolnili evolucijska komedija Žival si! (Mestno gledališče Ptuj), energična predstava Budale (Klapa produkcija), lahkotna komedija zmešnjav Agencija za razhode (Špas teater) in metagledališka tragikomedija Heroj 4.2 – Business as usual (Moment in Gledališče Glej).

Komedija Usje se je dalu ni bila najboljša samo po mnenju žirije, ki so jo sestavljali režiser Jernej Potočan, dramaturginja Tjaša Bertoncelj in igralec Romeo Grebenšek, ampak ji je tudi občinstvo namenilo najvišjo oceno, kar 4,9290. Na festivalu so letos prvič podelili posebno nagrado za premikanje mej komedijskega žanra, in sicer uprizoritvi Zakaj sva se ločila v režiji Žige Divjaka in v produkciji MGL.

4,9290 je ocena, ki jo je predstavi Usje se je dalo namenilo občinstvo.

Včeraj so v celjskem gledališču podelili še žlahtno komedijsko pero, nagrado, ki ima v festivalskem programu prav posebno mesto, njena pokroviteljica je Mestna občina Celje. Na natečaj za leto 2026 je prispelo 16 besedil, strokovna žirija pa je soglasno odločila, da nagrado prejme Iva Štefanija Slosar za komedijo Prvič so demokracijo izumili v antični Grčiji, drugič pa v gasilskem domu.