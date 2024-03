Najlepši trenutek na odru je, ko utrujenosti ne morem skriti. Takrat samo sem

Ko gledalka – ljubiteljica baleta – opazuje(m) baletnike na odru, se lahko na trenutke zdijo polbogovi. Baletke, ki jih baletni kolegi dvigujejo na videz tako lahkotno, da so videti nič težje od peresca. Izklesana telesa moških in žensk, ki spominjajo na antične kipe, kjer se vidi vsaka mišica. In v svoji lepoti ne delujejo resnično. A prav ta vtis elegance in lahkotnosti, pritisk »biti lep« kljub hudim naporom, je tisto, kar je pri baletu najtežje, razlaga baletni solist Lukas Zuschlag.

»Vedno poudarjam, da je balet oziroma ples na splošno tako zelo zahteven, ker združuje šport in umetnost. Fizično je zelo naporno, a tega kot baletnik ne smem pokazati, medtem ko lahko športnik to pokaže in se s tem ne obremenjuje. Mi pa med tem naporom ne le, da ne smemo pokazati, kako hudo je, temveč se moramo zraven še smehljati. Moramo biti lepi in to je res zahtevno. Je pa to del službe, tega nas učijo od samih začetkov.«

Vendar so zanj najlepši, a redki trenutki na odru, ko je tako zelo izčrpan, da lahko to tudi pokaže. »Včasih telo doživlja takšen napor, da ga ni mogoče skriti. To so najlepši trenutki, ko se lahko tako odprem in sem povsem iskren do publike, ko se ne morem več pretvarjati, češ da ti napori niso nič. To se mi je zgodilo nekajkrat in gre za nepozabne trenutke v plesni karieri. Takrat se razgalim, takrat enostavno samo sem.«

Vse to Zuschlag razlaga v odlični slovenščini, ob kateri tisti, ki ne vedo, da ne prihaja iz Slovenije, to težko ugotovijo, morda ga tu in tam povežejo s Primorsko. Od nekdaj je imel rad jezike in je želel znati slovensko. Pravi, da je potreboval kakšno leto in pol, da se je naučil slovenščine. »Pred skoraj dvajsetimi leti med plesalci še ni bilo toliko tujcev, vaje so večinoma potekale v slovenščini – medtem ko je danes bolj ali manj vse v angleščini. Kot perfekcionist sem na začetku le poslušal, srkal znanje, potem pa spregovoril. Mislim, da ni lepšega, kot da ko živiš v tuji državi in aktivno govoriš njihov jezik. Zato tega, da 'moram' govoriti slovensko, nisem videl kot kazen, ampak kot priložnost.«

Mislim, da ni lepšega, kot da ko živiš v tuji državi in aktivno govoriš njihov jezik. Zato tega, da 'moram' govoriti slovensko, nisem videl kot kazen, ampak kot priložnost. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Lukas Zuschlag Letnik 1985. Baletni plesalec, solist, koreograf, ki se je iz Celovca v Ljubljano preselil pred 20 leti. Tudi bližina doma je pretehtala pri odločitvi, da se udomači v Sloveniji, v SNG Operi in baletu Ljubljana. In rad pove, da se počuti doma tako v Avstriji kot v Sloveniji. K temu zagotovo pripomore tudi njegovo brezhibno znanje slovenščine. Solist je že od leta 2007, blizu pa mu ni le ples, ampak glasba, petje, igra – pravzaprav združevanje umetnosti, zadnjih deset let tudi koreografija. Bliže kot klasičen balet, ki ga ima sicer zelo rad, mu je sodobnejši izraz, ki ponuja več svobode v formi. Nazadnje smo ga lahko videli v predstavi María de Buenos Aires, nastopil je tudi v seriji Življenja Tomaža Kajzerja, podpisal se je pod koreografijo in sorežijo spota za evrovizijsko pesem Veronika, prav tako koreografira celoten nastop Raiven v Malmöju na Švedskem. Ves čas išče nove izzive v svoji strasti, ki jo prepričljivo deli z drugimi: tako na odru kot v pogovoru.

Kot eno svojih največjih prednosti, ki ga definirajo kot umetnika, sam vidi to, da iz vsake vloge poskuša potegniti maksimalno. Vloge – ne glede na to, kakšne so – oblikuje malce po svoje. V vsako zgodbo se bo poskusil vživeti do »zadnjega prstka«. In ne glede na to, da denimo v nedavni vlogi Duenda v glasbenem spektaklu María de Buenos Aires skoraj ne pleše, temveč govori, recitira, prizna, da je bil tudi po tej vlogi povsem izčrpan.

»Tu je šlo za mentalno hud pritisk, saj sem imel ogromne količine zahtevnega besedila. Pa tudi obutev ni bila preveč udobna … Vendar mi je tudi ta izkušnja super, saj sem odprt za vse načine nastopanja, umetnosti. Rad imam izzive, ker tako sebe odkrivam na druge načine.« In res se zdi, da ne glede na to, v kakšni vlogi sem ga videla doslej, je bila videti, kot da je bila narejena zanj.

Katere pa so tiste vloge, ki so mu bile najbolj pisane na kožo, v katerih je najbolj užival?

Baletnik Lukas Zuschlag kot Duende. FOTO: Saša Despot

»Izpostavil bi svojo prvo glavno vlogo, ki sem jo premierno odplesal v SNG Operi in baletu Ljubljana: to je Romeo v predstavi Romeo in JulijaEna najljubših je gotovo glavna vloga v Doktorju Živagu, ki je bila narejena 'zame' – prav v njej sem bil v drugem dejanju eno uro ves čas na odru in sem bil tako izčrpan, da sem bil na koncu samo še jaz. Zelo uživam tudi v Hrestaču, kjer sem imel vlogo Scrooga, ki je bolj igralska. Tudi v baletnem večeru Bolero, kjer sem nastopil v Obredju (Sacre) in Ssss…, sem užival, četudi gre za različne sloge: Sacre je zelo fizičen, Ssss… pa zelo subtilen. Pa Cacti, kjer sem igral glavni duet. Užival sem v vlogi Duenda in Abrechtu v Giselle, rad imam tudi vloge v otroških predstavah: rad sem hudobna vila v Trnuljčici, v Picku in Packu, kjer sem sprva pred leti igral glavno vlogo, kasneje pa sem bil pripovedovalec, ali Kdo je najmočnejši na svetu v vlogi Mišjega princa ali princ v Pepelki.«

Ko sogovornik razlaga o svojih vlogah, prepozna, kako rad počne to, kar dela, in da vse od sebe. Pravi, da na odru občuti vse: »Od ljubezni do strahu, od veselja do strasti, od žalosti do jeze. Ko se na odru jezim, se res jezim, ko sem žalosten, sem res žalosten – dostikrat med predstavo jokam –, ko ljubim, zares ljubim. Mislim, da se čuti, da res doživljam vsa ta čustva, ne glede na to, da gre za igro, za predstavo. Oder je ventil, ko pridejo na plano čustva, ki jih imamo. In jaz jih imam ogromno (nasmešek).«

Tudi zato, ker na odru da vse od sebe, vedno po koncu predstave potrebuje trenutek zase, potrebuje čas, da »pride nazaj«. Pravi, da iz garderobe vedno odide zadnji. »Ker dam toliko sebe na odru, potrebujem čas, da pridem k sebi. Ne želim hiteti. Včasih se po predstavi še malce usedemo. In ko pridem domov, ne morem takoj zaspati, ker so vtisi in občutki še premočni, preveč prisotni.«

To, da bo plesalec, je vedel že od nekdaj. Pripoveduje, da obstajajo posnetki, ko je že kot dvoletnik plesal z mamo. Redno je začel plesati pri šestih, nekje pri trinajstih, štirinajstih letih pa so se začeli vsakodnevni treningi in resnejše ukvarjanje s plesom. Igral je tudi pozavno, hodil na ure petja, a ni mu bilo treba »izbirati«, saj se je odločil za ples. To je bila vedno prva in edina pot. In to se zlahka prepozna, ko ga gledamo na odru v različnih vlogah, močno pa se začuti že med pogovorom z njim: ko o plesu govori s tako strastjo in na trenutke že otroškim, nedolžnim navdušenjem.

Baletniki se večinoma že kot otroci navadijo prehranskih in drugih, za zunanje opazovalce precej strogih režimov. A pri Lukasu Zuschlagu, kot priznava, ti nikoli niso bili pretirano strogi. »Diete so odvisne od vsakega posameznika: kakšen metabolizem ima, kakšno ima telo in predispozicije. Počasi spoznavam (se nasmehne), da je odvisno tudi od starosti. Imel sem veliko srečo, ker se s tem nikoli nisem pretirano ukvarjal. Ni se mi bilo treba. Seveda je zdrava hrana nujna, kar je dobro za vsakogar, ne le baletnika, dejstvo pa je tudi, da moramo jesti, saj smo zelo fizično aktivni. Kot ljubitelj hrane, v kateri čisto preveč uživam – tudi v sladicah –, sem se že zdavnaj odločil, da ne bom živel povsem asketsko. A ponavljam, imamo tudi srečo,« mi pove ob pitju kave – s sladkorjem.

Zaradi koreografskega dela, ki se ga vedno bolj lotevam v zadnjih letih, ne plešem nič manj, ampak je to še vzporedna naloga, zato se mi zadnje čase dogaja, da moram zjutraj prav pomisliti, kaj vse me čaka čez dan. Toda kdaj bom delal, če ne zdaj? FOTO: Darja Štravs Tisu

Zagotovo pa je zelo pomembna skrb za celotno telo, saj je to glavni instrument plesalcev. V dokumentarcu, ki sem ga gledala pred nekaj meseci v arhivu RTV, je baletnik razlagal o tem, kako je kipar lastnega telesa. In sogovornik potrdi, da je to res, vendar je delikatno: »Ko vadimo, se ves čas gledamo, opazujemo v ogledalu. Se popravljamo, kritiziramo, poskušamo izboljšati svoje gibe, telo. Mislim, da je tanka meja med tem, da to ne postane frustracija in prevelika kritika do sebe.«

Tako kot pri vrhunskih športnikih, ki se v nekaterih športih »upokojijo« zelo zgodaj, tudi plesalci ne morejo večno plesati. »Tudi sam – letos bom dopolnil 39 let – čutim, da ne plešem tako, kot sem pred desetimi leti. Vendar plesalci to težje opazimo, izmerimo, koliko smo še sposobni. Športniki to lažje vidijo s spremljanjem svojih rezultatov, rekordov. Pri nas pa težko natančno vidiš, kdaj greš telesno, kondicijsko navzdol. Zato se morda prej znajdeš v trenutku, ko ugotoviš, 'joj, moja kariera je končana, kaj pa zdaj?«

Vendar pa Lukas Zuschlag tega strahu nima, saj se že vsaj deset let aktivno ukvarja s koreografijo in občasnim pedagoškim delom. Zanima ga toliko vidikov umetnosti, da bi prej potreboval kakšno uro več v dnevu, kot da ne bi vedel, kaj početi.

To, da bo plesalec, je vedel že od nekdaj. Pripoveduje, da obstajajo posnetki, ko je že kot dvoletnik plesal z mamo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Tako kot ima tudi sicer, ko je v vlogi plesalca, rad, da koreografija nastaja v dialogu, ima tudi sam podoben pristop. Doslej je imel lepe izkušnje, ko je sodeloval z režiserji, ki so mu pri ustvarjanju pustili odprte roke. »Kot koreograf plesalcem nekaj predlagam in jim ponudim, potem pa jim prepustim, da to oblikujejo po občutku. Super je, da imam pri predstavi okvirno sliko, kako naj bi bilo videti, a dobro je, da vedno pustim odprte, razrahljane okvirje, ki me lahko peljejo čisto drugam. Mislim, da takrat nastajajo najlepše stvari. Kakor tudi najboljše zadeve nastajajo, ko so narejene za človeka – torej se koreografija dela za plesalca, glede na njegove specifike telesa in način gibanja.«

Pravi, da je njegov način gibanja svojevrsten in da ima telo, ki morda ni »idealno« za klasični balet, temveč za sodobni ples. In da je kot solist vajen, da ima pri gibanju drugačne vrste svobodo. Meni, da je včasih precej težje imeti stransko vlogo, biti v zboru, ker se moraš takrat v krajšem času bolj izkazati. »Ko plešeš manj časa, imaš manj možnosti, da se pokažeš, zato je v minimalnem času treba pokazati maksimalno. Ko imaš, denimo, triminutni solo, ki je fizično precej naporen. Biti v zboru in se gibati usklajeno z drugimi je prav tako poseben izziv, saj kot solist lahko marsikaj narediš malce po svoje, pa to ne bo tako zlahka opaziti. Seveda imam tudi vloge, ko kot solisti plešemo z drugimi, takrat se je treba bolj držati korakov in forme. Je pa dejstvo, da kot solist v predstavi nosiš dodatno odgovornost.«

Kot solist je vajen biti v središču pozornosti: »Zlagal bi se, če bi rekel, da mi je neprijetno, ker me drugi gledajo. Ker ne nazadnje, če si igralec, plesalec, glasbenik, moraš biti ekshibicionist. Ker če te je sram, potem to ni delo zate. Ni smiselno, da bi užival samo na vajah, potem pa bi mi na odru bilo neprijetno.« Zato je nujno, da plesalci na odru uživajo, da uživajo med plesom, ker to prenašajo tudi na publiko.

»Ples mi ne pomeni vsega, a mi pomeni veliko. Z mano je ves čas, tudi ko pridem domov, razmišljam o vlogah, koreografijah … Seveda mora priti tudi trenutek, ko si rečeš: zdaj pa dovolj, pusti ples, ampak trenutno tega ni. Zaradi koreografskega dela, ki se ga vedno bolj lotevam v zadnjih letih, ne plešem nič manj, ampak je to še vzporedna naloga, zato se mi zadnje čase dogaja, da moram zjutraj prav pomisliti, kaj vse me čaka čez dan. Toda kdaj bom delal, če ne zdaj? To me veseli, vse to rad počnem. Če lahko svojo največjo strast oblikuješ v službo, je to res velik privilegij, da se ves dan ukvarjaš s tistim, kar imaš najraje.«

Lukasovo ime se v zadnjem obdobju pojavlja pri mnogih projektih in eden od teh je tudi evrovizijski nastop pevke Raiven, ki bo maja Slovenijo zastopala s pesmijo Veronika. »Videospot sva režirala s Tjašo Barbo in zame je bila to prva izkušnja v teh vodah. Trenutno pripravljamo koreografijo za Malmö. To je zame kljukica na seznamu, kaj si želim doseči v karieri. Vedno sem si želel enkrat stati na evrovizijskem odru. Sicer sem mislil, da bom tja šel kot plesalec, a zdaj bom v vlogi koreografa in sem moral sprejeti, da ne morem tudi plesati, ker moram koreografijo opazovati od zunaj. Vendar mislim, da je enako lepo, da bo na odru moje delo.«

Pravi, da na odru občuti vse: »Od ljubezni do strahu, od veselja do strasti, od žalosti do jeze. Ko se na odru jezim, se res jezim, ko sem žalosten, sem res žalosten – dostikrat med predstavo jokam –, ko ljubim, zares ljubim.« FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Sodeluje in hodi na gostovanja v tujino in zdaj se mu bodo ta vrata še bolj odprla, četudi takoj jasno pove, da svojo prihodnost še vedno vidi v Sloveniji in o odhodu v Celovec ali kam drugam ne razmišlja. Pravi, da se je v življenje vse dobro izteklo, in mu ni žal, da se je odločil za Slovenijo, »to se mi zdi tudi lepo«.

Poleg vseh naštetih projektov pa v domači hiši pripravlja tudi koreografijo oziroma postavlja predstavo za otroke. Premiera je predvidena jeseni. »To vidim kot ogromno odgovornost, ker je otroška publika zelo pomembna. Sicer menim, da predstava ne bo namenjena le otrokom in mladini, da zgodba ponuja veliko več. Prav tako se želim poigravati z različnimi načini podajanja zgodbe. Odgovornost je velika zato, ker vzgajamo potencialno publiko za kasneje. Mislim, da je zelo pomembno, kakšna je prva izkušnja, ko prideš v gledališče, v opero. Lahko se zaljubiš, lahko pa ti ni všeč in te to ne bo zanimalo …«

Ob tem me prešine misel, kako sem decembra med predstavo Hrestač, sicer v SNG Maribor, opazovala številne otroke, predvsem deklice, ki so – z baletnimi krilci ali drugimi oblekicami – gledale predstavo o božični zgodbi. Prepričana sem, da se vsi, ki doživijo ta balet, vedno znova vračajo k doživljanju te umetnosti.