Naložba v kulturni razvoj, ki smo jo čakali desetletja

V nadaljevanju preberite:

Novembra lani je vlada sprejela sklep o ustanovitvi Javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, ki so ga pretekli mesec najprej potrdili celjski in zatem še novogoriški svetniki – zavod, katerega vodstvo bo delovalo v Celju, naj bi deloval tudi v Novi Gorici. Njegovo ustanovitev zdaj zavira pobuda za razpis referenduma, ki jo je nedavno vložila stranka Lista za Celje, pri čemer ustvarjalci poudarjajo, da je zavod ključen ne le za razvoj, temveč tudi za ohranitev tega močno prekariziranega področja.