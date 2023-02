Nanine pesmi, čarobna glasbeno-baletna dogodivščina z Ježkovimi besedili

Čarobna glasbeno-baletna predstava Nanine pesmi, ki bo v nedeljo, 26. februarja, ob 17. uri uprizorjena na odru Gallusove dvorane v Cankarjevem domu, slika zgodbo o odraščanju deklice ob dedku ter spoznavanju njunega skupnega vesolja risarij, igračk in sanjskega sveta.

Fantazijski svet, ki ga pričara odnos med Nano in njenim dedkom v koreografiji in režiji Valentine Turcu, mlade gledalce (predstava je primerna za otroke od petega leta naprej) popelje na vrtiljak igrivosti in spominov, prežetih s srčnostjo Ježkovih besedil. Njegov citat »Kar v srcu imaš rada, vse tebi pripada« je postal nekakšen moto in je pomembno vplival na zasnovo vizualne estetike uprizoritve.

FOTO: Darja Štravs Tisu

»Nanine pesmi je napisal moj dedek Frane Milčinski - Ježek o meni, zame in so nastajale od mojega rojstva do približno tretjega leta,« pravi Nana Milčinski, ki pesmi interpretira na odru. »Sama se v predstavi različno pojavljam in izginjam: kot tista Nana, ki sem nekoč bila in nisem več ter se je v nekaterih trenutkih le bežno spominjam ali pa je v drugih še vedno del mene, tako živa kot včeraj.«

Najprej so bile Nanine pesmi (2018) glasbena knjiga, zbirka pesmi, ki jih je Frane Milčinski - Ježek napisal za vnukinjo do njenega tretjega leta starosti. Nato so nastali novi aranžmaji za potrebe glasbeno-baletne predstave v režiji in koreografiji Valentine Turcu in koprodukciji Cankarjevega doma in SNG Maribor. Aranžmaji so delo Janija Haceta in Matije Krečiča, glasbo pa izvaja Simfonični orkester SNG Maribor.

FOTO: Darja Štravs Tisu

Otroško gledališče je, kot ugotavlja Valentina Turcu, v jedru preprosto, a prav v tem je največja past: »Otrok ima izjemno senzibilno, skorajda lasersko natančno percepcijo in vidi skozi srce, zato mu moramo dovoliti, da sam raziskuje in sproti ustvarja.« Vabljeni v brezmejno vesolje, prežeto z domišljijo in srčnostjo.

