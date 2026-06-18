Narodno gledališče Nova Gorica polno spodbudnega in ustvarjalnega elana

Predstave, ki so potekale v tem okviru, so bile vse uspešne in odmevne, kar dokazujejo tudi nagrade. Po besedah direktorice Mirjam Drnovšček smo v preteklem letu »še dodatno utrdili skupnost z obiskovalci – skupnost, ki jo gradimo že več kot petdeset let in ki smo jo lani obogatili z mnogimi, ki so prvič prestopili prag našega gledališča. To je skupnost, ki kritično razmišlja o vojni, ceni življenje in ga želi živeti v sobivanju«.

Neda Rusjan Bric, Noč v Zagorju FOTO: SNG

»S predstavami v novi sezoni bomo pogledali k bližnjim in daljnim sosedom in poskusili osvetliti vmesne prostore med nami,« pravi umetniška vodja Neda Rusjan Bric in poudarja, da bo sezona 2026/2027 »še naprej ustvarjala in ohranjala razmišljujočo družbo tistih, ki se radi družijo z umetnostjo, pogledajo na svet z različnih zornih kotov, odkrivajo nove svetove in se veselijo življenja skozi smeh in kritično misel, ki začini naša življenja bolj kot kar koli drugega«.

M. Sin stoletja FOTO: SNG

Skozi roman Antonia Scuratija z naslovom M. Sin stoletja v dramatizaciji Gorana Vojnovića (režiser Ivica Buljan) bodo pogledali v čas nastanka fašizma in poskusili razumeti, kako je nastal ta družbeni pojav, za katerega se zdi, da danes dobiva zrcalno podobo. Ob tej priložnosti se bodo spomnili na 100 let nastanka organizacije TIGR, ki se je kot protiutež oblikovala leta 1927.

Aleš Berger, Noč v Zagorju FOTO: SNG

Patrizia Jurinčič Finžgar, Jesen moje mladosti FOTO: SNG

V Kosovelovem letu bodo z več predstavami zaznamovali življenje enega naših najpomembnejših pesnikov, filozofa in vizionarja, ki je izhajal prav iz primorskega kulturnega okolja. Izpostavili ga bodo s tremi produkcijami v različnih formatih: z intimnejšo uprizoritvijo, ki bo razgrnila njegovo dopisovanje s Fanico Obid (Jesen moje mladosti, režiserka Patrizia Jurinčič Finžgar), s predstavo na velikem odru o pesnikovem življenju in o zanj usodni noči v Zagorju na besedilo Aleša Bergerja (Noč v Zagorju, režiserka Neda Rusjan Bric) ter s plesno produkcijo, navdihnjeno z njegovo konstruktivistično poezijo (Geometrija padca, MN Dance Company). Pogledali bomo k Slovencem na drugi strani meje, na Koroško – v dramatizaciji zadnjega romana Maje Haderlap bodo skozi oči žensk treh generacij spoznavali življenje slovenske manjšine (Ženske v temi, režiserka Brina Klampfer Merčnik).V koprodukciji z Bitef teatrom iz Beograda bo srbska režiserka Anđelka Nikolić prepletla dve družinski zgodbi: družino naših letalcev, bratov Rusjan, in družino znamenitega pisatelja Branislava Nušića, ki je na nenavaden način povezana z njima (Uporabna vrednost letenja). Poskrbeli bodo tudi za smeh. Jasmin Kovic bo režirala romantično zgodbo, dramatizacijo italijanske filmske komedije Noro, osredotočene na medčloveške odnose. Avtor besedila Paolo Genovese je uveljavljen scenarist in režiser, znan po filmu Popolni tujci (2016), ki je doživel tudi uspešno odrsko upodobitev. V sodelovanju z Momentom iz Maribora bo nastala Spomini Mone Lize avtorjev Julije Klavžar, Tilna Kožamelja, Maje Poljanec in Zorana Petroviča, ki bo tudi režiral.

V času EPK-ja so zgradili tudi Amfiteater, nov prostor srečevanja in ustvarjanja skupnosti, prostor za prijetne poletne večere v družbi gledališča, glasbe, plesa in filma, ki bo to poletje v polnosti zaživel s koncerti skupin Elvis Jackson, Bakaline Velike, Lare Jankovič, Branka Završana, skupin Avtomobili in Slovenia Ska Jazz Collective ter predstavami Usje se je dalu, Budale in Ta veseli dan ali Matiček se ženi …

Uporabna vrednost letenja FOTO: SNG

V SNG Nova Gorica vabijo, da zaradi vsega napisanega (p)ostanete del njihove gledališke skupnosti bodisi kot abonent bodisi kot zvesti obiskovalec raznih kakovostnih kulturnih prireditev.

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