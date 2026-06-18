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    Predstavitvena informacija  |   Oder

    Narodno gledališče Nova Gorica polno spodbudnega in ustvarjalnega elana

    Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
    Uporabna vrednost letenja FOTO: SNG 
    Galerija
    Uporabna vrednost letenja FOTO: SNG 
    Promo Delo
    18. 6. 2026 | 09:28
    4:07
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    Predstave, ki so potekale v tem okviru, so bile vse uspešne in odmevne, kar dokazujejo tudi nagrade. Po besedah direktorice Mirjam Drnovšček smo v preteklem letu »še dodatno utrdili skupnost z obiskovalci – skupnost, ki jo gradimo že več kot petdeset let in ki smo jo lani obogatili z mnogimi, ki so prvič prestopili prag našega gledališča. To je skupnost, ki kritično razmišlja o vojni, ceni življenje in ga želi živeti v sobivanju«.

    Neda Rusjan Bric, Noč v Zagorju FOTO: SNG
    Neda Rusjan Bric, Noč v Zagorju FOTO: SNG

    »S predstavami v novi sezoni bomo pogledali k bližnjim in daljnim sosedom in poskusili osvetliti vmesne prostore med nami,« pravi umetniška vodja Neda Rusjan Bric in poudarja, da bo sezona 2026/2027 »še naprej ustvarjala in ohranjala razmišljujočo družbo tistih, ki se radi družijo z umetnostjo, pogledajo na svet z različnih zornih kotov, odkrivajo nove svetove in se veselijo življenja skozi smeh in kritično misel, ki začini naša življenja bolj kot kar koli drugega«.

    M. Sin stoletja FOTO: SNG
    M. Sin stoletja FOTO: SNG

    Skozi roman Antonia Scuratija z naslovom M. Sin stoletja v dramatizaciji Gorana Vojnovića (režiser Ivica Buljan) bodo pogledali v čas nastanka fašizma in poskusili razumeti, kako je nastal ta družbeni pojav, za katerega se zdi, da danes dobiva zrcalno podobo. Ob tej priložnosti se bodo spomnili na 100 let nastanka organizacije TIGR, ki se je kot protiutež oblikovala leta 1927.

    Aleš Berger, Noč v Zagorju FOTO: SNG
    Aleš Berger, Noč v Zagorju FOTO: SNG
    V Kosovelovem letu bodo z več predstavami zaznamovali življenje enega naših najpomembnejših pesnikov, filozofa in vizionarja, ki je izhajal prav iz primorskega kulturnega okolja. Izpostavili ga bodo s tremi produkcijami v različnih formatih: z intimnejšo uprizoritvijo, ki bo razgrnila njegovo dopisovanje s Fanico Obid (Jesen moje mladosti, režiserka Patrizia Jurinčič Finžgar), s predstavo na velikem odru o pesnikovem življenju in o zanj usodni noči v Zagorju na besedilo Aleša Bergerja (Noč v Zagorju, režiserka Neda Rusjan Bric) ter s plesno produkcijo, navdihnjeno z njegovo konstruktivistično poezijo (Geometrija padca, MN Dance Company). Pogledali bomo k Slovencem na drugi strani meje, na Koroško – v dramatizaciji zadnjega romana Maje Haderlap bodo skozi oči žensk treh generacij spoznavali življenje slovenske manjšine (Ženske v temi, režiserka Brina Klampfer Merčnik).
    Patrizia Jurinčič Finžgar, Jesen moje mladosti FOTO: SNG
    Patrizia Jurinčič Finžgar, Jesen moje mladosti FOTO: SNG
    V koprodukciji z Bitef teatrom iz Beograda bo srbska režiserka Anđelka Nikolić prepletla dve družinski zgodbi: družino naših letalcev, bratov Rusjan, in družino znamenitega pisatelja Branislava Nušića, ki je na nenavaden način povezana z njima (Uporabna vrednost letenja). Poskrbeli bodo tudi za smeh. Jasmin Kovic bo režirala romantično zgodbo, dramatizacijo italijanske filmske komedije Noro, osredotočene na medčloveške odnose. Avtor besedila Paolo Genovese je uveljavljen scenarist in režiser, znan po filmu Popolni tujci (2016), ki je doživel tudi uspešno odrsko upodobitev. V sodelovanju z Momentom iz Maribora bo nastala Spomini Mone Lize avtorjev Julije Klavžar, Tilna Kožamelja, Maje Poljanec in Zorana Petroviča, ki bo tudi režiral.

    V času EPK-ja so zgradili tudi Amfiteater, nov prostor srečevanja in ustvarjanja skupnosti, prostor za prijetne poletne večere v družbi gledališča, glasbe, plesa in filma, ki bo to poletje v polnosti zaživel s koncerti skupin Elvis Jackson, Bakaline Velike, Lare Jankovič, Branka Završana, skupin Avtomobili in Slovenia Ska Jazz Collective ter predstavami Usje se je dalu, Budale in Ta veseli dan ali Matiček se ženi

    Uporabna vrednost letenja FOTO: SNG 
    Uporabna vrednost letenja FOTO: SNG 

    V SNG Nova Gorica vabijo, da zaradi vsega napisanega (p)ostanete del njihove gledališke skupnosti bodisi kot abonent bodisi kot zvesti obiskovalec raznih kakovostnih kulturnih prireditev.

    Naročnik oglasne vsebine je Slovensko narodno gledališče Nova Gorica

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    Maribor: 63-letnik umoril 62-letno žensko, nato sodil še sebi

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    17. 6. 2026 | 11:07
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    Gospodarstvo  |  Novice
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    Počasni vlak bo pozdravila nova postaja

    Prenova potniškega postajališča je vredna 1,8 milijona evrov, a peroni niso vključeni. Priprave na prenovo tovornega postajališča medtem potekajo zelo počasi.
    Boris Šuligoj 18. 6. 2026 | 05:00
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    18. 6. 2026 | 08:00
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    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
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    Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

    Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
    17. 6. 2026 | 08:00
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    Maja Grgič 18. 6. 2026 | 09:00
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    Ana Maria Mitič: Nikoli ne bom vsem všeč, pomembno je, da sem sebi

    Ana Maria Mitič v novem intervjuju odkrito o minljivosti, materinstvu, telesni podobi in življenjskih lekcijah, ki jih je pridobila.
    Sabina Obolnar 18. 6. 2026 | 09:05
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    Sloviti Nizozemec se je opravičil

    Nekdanji nizozemski igralec Rafael van der Vaart se je opravičil za diskriminatorno izjavo med tekmo Nizozemske in Japonske.
    18. 6. 2026 | 09:04
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    Gospodarstvo  |  Novice
    Lestvica konkurenčnosti

    Slovenija po konkurenčnosti zdrsnila za še tri mesta. Zakaj izgubljamo prednost?

    Med članicami EU smo šele na 20. mestu, prehitela nas je tudi Poljska. Konkurenčnost se je poslabšala v celotni Uniji.
    Maja Grgič 18. 6. 2026 | 09:00
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    17. 6. 2026 | 09:45
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    Delov poslovni center  |  Energetika
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    13. 6. 2026 | 07:00
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    Magazin  |  Avtomobilno
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    Peugeot je novi motor Turbo 100 preverjal v laboratorijih in na cestah, da bi voznikom ponudil več zaupanja pri vsakodnevni vožnji.
    16. 6. 2026 | 13:46
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Promo Delo 15. 6. 2026 | 13:01
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    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Ni vsak magnezij enak: prava oblika naredi razliko

    Magnezij je eden najpomembnejših mineralov v telesu, vključen v stotine procesov – od delovanja mišic in živčnega sistema do proizvodnje energije.
    Promo Delo 15. 6. 2026 | 13:13
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    Novice  |  Znanoteh
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    Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 12:49
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    Slovenija stoji pred odločitvijo, ki bo zaznamovala naslednje desetletje

    Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
    11. 6. 2026 | 14:11
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    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Nove zaposlitvene možnosti na Ministrstvu za pravosodje

    Izbira poklica spada med pomembnejše odločitve v življenju.
    15. 6. 2026 | 10:13
    Preberite več
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    Ko se zgodi najhujše: zakaj izgubljamo bitko v prvih urah

    Kibernetskega napada ne moremo vedno preprečiti. Lahko pa vplivamo na to, ali bo podjetje doživelo obvladljivo motnjo ali resno poslovno krizo.
    15. 6. 2026 | 09:56
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    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

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    Vsak nasmeh se začne z zaupanjem. Z občutkom, da ste v rokah ljudi, ki razumejo vaš strah, vaše želje in vašo zgodbo.
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    NASVET

    Izbrali ste popolno keramiko, kaj pa fuge?

    Pri prenovi največ časa namenimo izbiri ploščic, o fugah pa pogosto razmišljamo šele na koncu, čeprav določajo videz in vzdrževanje površin.
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    Velik del prvega leta podjetništva ne mine v razvoju posla, temveč v administraciji. Obstaja pa način, kako ta čas bistveno skrajšati.
    16. 6. 2026 | 09:35
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    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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