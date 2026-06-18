Narodno gledališče Nova Gorica polno spodbudnega in ustvarjalnega elana

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Predstave, ki so potekale v tem okviru, so bile vse uspešne in odmevne, kar dokazujejo tudi nagrade. Po besedah direktorice Mirjam Drnovšček smo v preteklem letu »še dodatno utrdili skupnost z obiskovalci – skupnost, ki jo gradimo že več kot petdeset let in ki smo jo lani obogatili z mnogimi, ki so prvič prestopili prag našega gledališča. To je skupnost, ki kritično razmišlja o vojni, ceni življenje in ga želi živeti v sobivanju«.
»S predstavami v novi sezoni bomo pogledali k bližnjim in daljnim sosedom in poskusili osvetliti vmesne prostore med nami,« pravi umetniška vodja Neda Rusjan Bric in poudarja, da bo sezona 2026/2027 »še naprej ustvarjala in ohranjala razmišljujočo družbo tistih, ki se radi družijo z umetnostjo, pogledajo na svet z različnih zornih kotov, odkrivajo nove svetove in se veselijo življenja skozi smeh in kritično misel, ki začini naša življenja bolj kot kar koli drugega«.
Skozi roman Antonia Scuratija z naslovom M. Sin stoletja v dramatizaciji Gorana Vojnovića (režiser Ivica Buljan) bodo pogledali v čas nastanka fašizma in poskusili razumeti, kako je nastal ta družbeni pojav, za katerega se zdi, da danes dobiva zrcalno podobo. Ob tej priložnosti se bodo spomnili na 100 let nastanka organizacije TIGR, ki se je kot protiutež oblikovala leta 1927.
V času EPK-ja so zgradili tudi Amfiteater, nov prostor srečevanja in ustvarjanja skupnosti, prostor za prijetne poletne večere v družbi gledališča, glasbe, plesa in filma, ki bo to poletje v polnosti zaživel s koncerti skupin Elvis Jackson, Bakaline Velike, Lare Jankovič, Branka Završana, skupin Avtomobili in Slovenia Ska Jazz Collective ter predstavami Usje se je dalu, Budale in Ta veseli dan ali Matiček se ženi …
V SNG Nova Gorica vabijo, da zaradi vsega napisanega (p)ostanete del njihove gledališke skupnosti bodisi kot abonent bodisi kot zvesti obiskovalec raznih kakovostnih kulturnih prireditev.
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