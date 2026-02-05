Nestabilnost v nestabilnem svetu

V nadaljevanju preberite:

Selektorica se je ogledala nekaj več kot sto uprizoritev, od tega je bilo približno tri četrtine institucionalne produkcije, četrtina pa neinstitucionalne. Podobni so odstotki pri spolu režiserjev oziroma režiserk, saj so večino predstav na oder postavili moški, po mnenju Novoselove ta dovolj povedna statistika kaže že ustaljene in še vedno težko premagljive strukturne vzorce tako marginalne pozicije nevladne scene kot tudi neenakovredne zastopanosti spolov v slovenskem gledališču. »Leto je prineslo različne teme in žanre, ki segajo v vse pore človeške izkušnje življenja, zato jih ni smiselno zvesti na ohlapen skupni imenovalec.