Kosovelova poezija nas opominja, da poezija nastaja sredi določenih družbenih okoliščin, pravi antropologinja in pesnica Nežka Struc.
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»Kosovelova poezija ostaja aktualna, saj jo lahko vedno znova beremo, posvajamo in si jo prisvajamo. Način, na katerega to počnemo, morda pove več o nas samih kot o Kosovelu.« FOTO: Matej Druznik
Kaj se vznemirjate,/ker zahaja solnce?/Ves svet naj gre k vragu!/Nacionalizem je laž./Društvo narodov je laž, v eni od pesmi zapiše Srečko Kosovel. Prav ta misel – Kaj se vznemirjate, ker sonce zahaja? – je bila povod za istoimenski cikel treh performativnih pesniških dogodkov, ki ob stoti obletnici pesnikove smrti v Cankarjevem domu pretresajo vprašanje, »kaj pomeni biti pesnica ali pesnik v določenem času, družbi in prostoru«.
Srečko Kosovel je v izjemno kratkem ustvarjalnem obdobju, med letoma 1923 in 1926, zapustil približno tisoč pesmi ter več sto drugih bolj ali manj čitljivih besedil, esejev, pisem, beležk in osnutkov. V življenju ni izdal pesniške zbirke, pa vendar je njegova zapuščina med ključnimi v slovenski poeziji, je poudarila pesnica in antropologinja Nežka Struc, ki je ob ...
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