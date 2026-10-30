Kaj se vznemirjate,/ker zahaja solnce?/Ves svet naj gre k vragu!/Nacionalizem je laž./Društvo narodov je laž, v eni od pesmi zapiše Srečko Kosovel. Prav ta misel – Kaj se vznemirjate, ker sonce zahaja? – je bila povod za istoimenski cikel treh performativnih pesniških dogodkov, ki ob stoti obletnici pesnikove smrti­ v Cankarjevem domu pretresajo vprašanje, »kaj pomeni biti pesnica ali pesnik v določenem času, družbi in prostoru«. Srečko Kosovel je v izjemno kratkem ustvarjalnem obdobju, med letoma 1923 in 1926, zapustil približno tisoč pesmi ter več sto drugih bolj ali manj čitljivih besedil, esejev, pisem, beležk in osnutkov. V življenju ni izdal pesniške zbirke, pa vendar je njegova zapuščina med ključnimi v slovenski poeziji, je poudarila pesnica in antropologinja Nežka Struc, ki je ob ...