Nezmožnost govoriti in hkrati nuja pripovedovati

»Želim si napisati takšno knjigo o vojni, da bi nam bila vojna odvratna, da bi nam bila že sama misel nanjo nesprejemljiva. Nora. Da bi celo generalom postalo­ slabo,« je povedala beloruska novinarka in pisateljica Svetlana ­Aleksijevič, ki je za svoje delo leta 2015 prejela Nobelovo nagrado. In napisala jo je – knjigo, ki gleda na vojno skozi oči žensk in opominja, da v tem strašnem opustošenju ne trpijo le ljudje, temveč tudi živali in zemlja.

Avtoričin mozaik izpovedi, vtisov, spominov in pričevanj žensk, ki so se v drugi svetovni vojni borile na vzhodni fronti, bo jutri premierno zaživel na odru Male drame SNG Drama Ljubljana – režijo je podpisala makedonska režiserka Biljana Radinoska, dramaturginja in avtorica priredbe pa je pripovedovalka in pisateljica Špela Frlic.