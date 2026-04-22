Nezmožnost govoriti in hkrati nuja pripovedovati

»Želim si napisati takšno knjigo o vojni, da bi nam bila vojna odvratna, da bi nam bila že sama misel nanjo nesprejemljiva. Nora. Da bi celo generalom postalo slabo,« je povedala beloruska novinarka in pisateljica Svetlana Aleksijevič, ki je za svoje delo leta 2015 prejela Nobelovo nagrado. In napisala jo je – knjigo, ki gleda na vojno skozi oči žensk in opominja, da v tem strašnem opustošenju ne trpijo le ljudje, temveč tudi živali in zemlja.
Avtoričin mozaik izpovedi, vtisov, spominov in pričevanj žensk, ki so se v drugi svetovni vojni borile na vzhodni fronti, bo jutri premierno zaživel na odru Male drame SNG Drama Ljubljana – režijo je podpisala makedonska režiserka Biljana Radinoska, dramaturginja in avtorica priredbe pa je pripovedovalka in pisateljica Špela Frlic.
