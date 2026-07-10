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    Oder

    Niko Goršič prejel evropsko nagrado za življenjsko delo

    Po Goršičevih besedah nagrada predstavlja priznanje slovenskemu alternativnemu gledališču.
    Niko Goršič je drugi Slovenec, ki je prejel nagrado za življenjsko delo Actor of Europe. Nagrado so v preteklosti podelili tudi Mileni Zupančič. FOTO: Festival Actor of Europe 2026
    Galerija
    Niko Goršič je drugi Slovenec, ki je prejel nagrado za življenjsko delo Actor of Europe. Nagrado so v preteklosti podelili tudi Mileni Zupančič. FOTO: Festival Actor of Europe 2026
    R. I.
    10. 7. 2026 | 12:39
    2:54
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    Slovenski igralec, režiser in performer Niko Goršič je na odprtju 24. mednarodnega gledališkega festivala Actor of Europe v Resnu v Severni Makedoniji prejel nagrado za življenjsko delo Actor of Europe 2026.

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    Priznanje, ki ga podeljujejo od leta 2003, velja za eno uglednejših mednarodnih nagrad na področju gledališke umetnosti in je namenjeno ustvarjalcem, katerih opus pomembno zaznamuje evropsko gledališko dediščino.

    Predsednik festivala Jordan Plevneš je ob podelitvi dejal, da je mednarodni umetniški odbor Goršiča izbral soglasno. Po njegovih besedah ima slovenski ustvarjalec »legendarno biografijo«, s svojim delom pa je gledališče razumel kot globalni prostor in vse življenje iskal »dostojanstvo in ljubezen v človeku«. Dodal je, da nagrada pomeni priznanje tako Goršičevemu ustvarjanju kot tudi slovenski kulturi.

    Goršič je po diplomi na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani več kot štiri desetletja ustvarjal v Slovenskem mladinskem gledališču, kjer je pomembno prispeval k njegovi mednarodni prepoznavnosti. Kot igralec, režiser in performer je sodeloval na več kot 300 mednarodnih festivalih v 34 državah ter ustvarjal z več kot 40 gledališkimi ustanovami doma in v tujini. 

    Slovensko ustvarjanje ne le lokalno, ampak tudi mednarodno

    Ob prejemu nagrade je Goršič dejal, da poklon razume predvsem kot priznanje slovenskemu alternativnemu gledališču. »Potrjuje, da naše ustvarjanje nikoli ni bilo le lokalno, ampak je bilo od začetkov mednarodno,« je povedal. Dodal je še, da mu veliko pomeni, da se je pridružil dosedanjim prejemnikom nagrade, med katerimi je iz Slovenije tudi igralka Milena Zupančič.

    Niko Goršič ob prejemu nagrade, ob njem predsednik Občinskega sveta Občine Resen Kosta Zamanovski in Jordan Plevneš. FOTO: Festival Actor of Europe 2026
    Niko Goršič ob prejemu nagrade, ob njem predsednik Občinskega sveta Občine Resen Kosta Zamanovski in Jordan Plevneš. FOTO: Festival Actor of Europe 2026

    Goršič je za svoje delo prejel številna priznanja, med drugim tudi Odličje Marije Vere Društva slovenskih gledaliških igralcev za življenjsko delo. Festival Actor of Europe že 24 let poteka ob Prespanskem jezeru na stičišču Severne Makedonije, Albanije in Grčije ter povezuje gledališke ustvarjalce iz različnih evropskih držav.

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    Drama v gledališču morda tudi na sodišču

    Med dosedanjimi prejemniki nagrade Actor of Europe za življenjsko delo so Ljuba Tadić (Srbija), Rade Šerbedžija (Hrvaška), Marcel Bozonnet (Francija), Bruce Myers (Združeno kraljestvo), Milena Zupančič (Slovenija), Ion Caramitru (Romunija), Maria do Céu Guerra (Portugalska), Enikő Eszenyi (Madžarska), Iva Janžurová (Češka), Brian Michaels (Nemčija), Anna Pettersson (Švedska) in Niko Goršič (Slovenija).

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    Niko GoršičgledališčenagradaActor of Europeživljenjsko delo

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