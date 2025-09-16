  • Delo d.o.o.
    Oder

    Nova sezona Šentjakobskega: Misliti gledališče, odnose in svet

    Premiere v novi sezoni preusmerjajo od zaslonov k živi igri; projekt za mlade je s programom v dialogu in ga dopolnjuje.
    Predstavniki Šentjakobskega gledališča ob predstavitvi sezone 2025/26 FOTO: Peter Teichmeister
    Predstavniki Šentjakobskega gledališča ob predstavitvi sezone 2025/26 FOTO: Peter Teichmeister
    Nina Gostiša
    16. 9. 2025 | 11:25
    16. 9. 2025 | 11:32
    9:09
    Ljubljansko Šentjakobsko gledališče, ki je na področju ljubiteljske kulture dejavno več kot sto let, je predstavilo repertoar sezone 2025/26. Vanjo se podaja s štirimi premiernimi uprizoritvami, prva od teh bo Prevara Harolda Pinterja v režiji Jasmin ­Kovic, oktobra bodo v okviru evropske iniciative Pulse Z za medijsko pismenost mladih (ECE) izvedli tudi dvodnevni Art & Media Lab Na drugi strani lajfa. Mlade si želijo nagovoriti tudi z razvojem novih abonmajskih programov, ki so jim tokrat namenili posebno pozornost.

    image_alt
    Z močjo in pogumom nad blaznost sveta

    Kako nagovoriti mlade je po mnenju direktorja Šentjakobskega gledališča Milana Goloba največji izziv za slovensko gledališče, saj po njegovem še nobeno repertoarno gledališče ni našlo učinkovite rešit­ve za vse višjo povprečno starost abonmajskega gledalca. Za gledališča, kot je Šentjakobsko, v največji meri financirano prek abonmajev, vstopnic in gostovanj in zato primorano toliko bolj gojiti odnos z obiskovalci, je pritegniti mlade in jih vzgojiti v zvesto in dolgotrajno občinstvo še večji izziv.

    »To ni le programska odločitev, ampak je tudi nuja, če hočemo ohraniti živo tradicijo ljubiteljskega repertoarnega gledališča v prihodnjih desetletjih. Pri tem se opiramo na svoje poslanstvo – ­gledališče, ki ga ustvarjajo ljudje za ljudi. Letos ga bomo pilotno dopolnili z inovativnimi pristopi, ki ­mladim ponujajo vsebine, blizu njihovemu svetu in načinu doživljanja umetnosti,« je poudaril ­direktor.

    Mladostnikom so namenili novi abonma Šolska scena, abonmajema Redni in Uspešni(ca) so dodali še Zmagovalni, ki vključuje nagrajene predstave preteklih let. Poleg uprizoritve Prevara bodo v tokratni sezoni na ogled še tri premierne, in sicer Laž Floriana Zellerja v režiji Mareta Bulca, Šunder v dvorani Michaela Frayna v režiji Ire Ratej (prva slovenska uprizoritev) ter Jez Conorja McPhersona v režiji Aleša Valiča.

    Jasmin Kovic režira prvo premiero v sezoni, Prevaro Harolda Pinterja. FOTO: Aleš Košir
    Jasmin Kovic režira prvo premiero v sezoni, Prevaro Harolda Pinterja. FOTO: Aleš Košir

    Dialog s stvarnostjo

    Umetniški vodja Šentjakobskega gledališča Rok Andres je sezono zasnoval kot smiselno nadaljevanje preteklih treh, in sicer kot dialog s stvarnostjo. »Prav vsi projekti preusmerjajo našo pozornost od spektakelskega, od zaslonov, k odnosu in pogledu, k živi igri, prizemljeni situaciji in realistični podstati. Vsa izbrana besedila premišljujejo človeško civilizacijo, naš svet in posameznika skozi optiko osnovne gledališke situacije.

    Nova sezona je osnova, na kateri začnemo misliti gledališče, vsa štiri besedila potrebujejo samo dvoje: izvrstno igralsko zasedbo in premišljeno režijo.

    Rok Andres, umetniški vodja

    Nova sezona je osnova, na kateri začnemo misliti gledališče, vsa štiri besedila potrebujejo samo dvoje: izvrstno igralsko zasedbo in premišljeno režijo. Zato jih razumem tudi v smislu razvoja talentov in ansambla. Želim si, da bi se lahko mojstrili v igralski umetnosti in umetniški besedi, hkrati pa, da bi nas – gledalce in ustvarjalce – teme medosebnih in partnerskih odnosov ter resnice, iluzije in laži nasmejale, pretresle in nam omogočile temeljni premislek o lastnem obstoju, svetu, v katerem bivamo, ter družbi, ki jo soustvarjamo.«

    Umetniški vodja Šentjakobskega gledališča Rok Andres je sezono zasnoval kot smiselno nadaljevanje preteklih treh. FOTO: Aleš Košir
    Umetniški vodja Šentjakobskega gledališča Rok Andres je sezono zasnoval kot smiselno nadaljevanje preteklih treh. FOTO: Aleš Košir

    S Prevaro britanskega nobelovca Harolda Pinterja po njegovem začenjajo program smiselno »kot neke vrste terapijo z obratno psihologijo«. »V Prevari se temeljne premise zgodijo na ravni spreminjajočih se odnosov in identitet(e). Ker govori o raznolikosti tako partnerskega kot prijateljskega odnosa, uprizoritev prosto po sloganu osebno je politično postaja družbena, globalna in s tem vstopa v dialog onkraj intimnega. Posebej se povezuje z drugo premiero Šunder v dvorani, ki s pomočjo upodobitve skupnosti gledalcev v dvorani postopno obrača fokus od kolektivnega k posamezniku.«

    ℹRepertoar sezone 2025/26

    Harold Pinter
    Prevara
    režija Jasmin Kovic

    Florian Zeller
    Laž
    režija Mare Bulc

    Michael Frayn
    Šunder v dvorani
    režija Ira Ratej

    Conor McPherson
    Jez
    režija Aleš Valič

    Širjenje poslanstva

    S tokratnim repertoarjem se povezuje tudi omenjeni Art & Media Lab. Po besedah Milana Goloba oba nagovarjata temeljna vprašanja človeka in družbe skozi različne pripovedne oblike ter raziskovanje. »Repertoar se osredotoča na resnico in laž, partnerske odnose, družbeno dinamiko in moč pripovedovanja, Art & Media Lab pa to nadgrajuje s sodobnim raziskovanjem medijske resničnosti, manipulacije, kritične refleksije in ustvarjalnega izražanja mladih. Tako kot bodo gledališke predstave preizpraševale, kako nas oblikujejo odnosi, iskrenost, iluzije in pripovedi, bo laboratorij omogočil mladim, da ta vprašanja sami izrazijo skozi druge medije in oblike, ki so jim bližje in dostopne.«

    Projekt po njegovih besedah dopolnjuje gledališki program in ga postavlja v dialog z digitalno dobo, saj »Šentjakobsko gledališče v obeh primerih ostaja prostor, v katerem se umetnost prepleta z življenjem, resnica z iluzijo, intimno z družbenim. S tem širimo svoje poslanstvo: še naprej gradimo ansambel in repertoar, a obenem odpiramo vrata tudi generaciji ustvarjalcev in gledalcev, ki svojo ustvarjalnost razvija v novih izraznih medijih.«

    Še naprej gradimo ansambel in repertoar, a obenem odpiramo vrata tudi generaciji ustvarjalcev in gledalcev, ki svojo ustvarjalnost razvija v novih izraznih medijih.

    Milan Golob, direktor

    Svojo vlogo tako razumejo širše od ustvarjanja predstav, po Golobovih besedah pa imajo prav kot gledališče prednost, da se lahko s pojmom medijske pismenosti ukvarjajo v okviru ustvarjalnega procesa. »Medijsko pismenost jemljemo kot obliko 'odrske pismenosti' (ipso verso), saj gledališče od antike naprej opismenjuje posameznika v sposobnosti prepoznavanja, kdo je kdo na (svetovnem) odru družbenih omrežij, katera zgodba se pripoveduje in komu je namenjena. Program združuje elemente, ki segajo od razmišljanja o stereotipih in viralnih vsebinah do spoznavanja digitalnih omrežij, varnosti na spletu, gledaliških tehnik za družbeni komentar in filmske pripovedi. Kot gledališče verjamemo, da lahko improvizacijo, igro vlog in kritično refleksijo prenesemo na področje (digitalnih) medijev, da bi mlade skozi ustvarjalni proces opolnomočili v družbeno odgovorne posameznike z glasom, ki bo slišan, razumljen in prepoznan,« je poudaril.

    image_alt
    Igor Tretinjak: Občinstvo je treba voditi v neznano

    Preplet ozaveščenosti in ustvarjalnosti

    V projekt Na drugi strani lajfa, ki ga bodo v okviru evropske pobude Pulse Z izvedli z možganskim trustom European Centre of Excellence – Brussels in DE:NOVO INTERRACTA – Ljubljana, bo vključenih približno dvesto mladih. »Cilj je omogočiti mladim prostor za ustvarjalnost, refleksijo in eksperimentiranje, hkrati pa jih opremiti z znanji, kako mediji oblikujejo naš pogled na svet in kako lahko sami prispevajo k odgovornejšemu in verodostojnejšemu komuniciranju,« je pojasnila predstavnica za odnose z javnostmi Šentjakobskega gledališča Saša Strnad.

    Pri tem bodo sodelovali mentorji, kot so Maja Weiss, Mare Bulc, Filip Dobranič, Domen Dan Gaiman ter Andreja Kopač. »Naša želja je, da projekt preseže enkratno izkušnjo in pusti trajnejši učinek, da mladi dobijo samozavest, kritičen odnos do medijev in občutek, da so soustvarjalci demokratičnega prostora,« je dodal direktor Milan Golob.

    image_alt
    Nika Kovač: Ker danes ustvarjamo zgodovino

    V dvodnevnem programu bodo pridobili veščine pripovedovanja zgodb, digitalnega ustvarjanja, etične rabe medijev in aktivnega državljanstva ter ustvarili digitalne avtorske vsebine na temo demokracije, resnice v medijih in družbene angažiranosti mladih, ki bodo nato objavljene na platformi Pulse Z. »Najboljši med njimi bodo predstavljali Slovenijo na zaključnem festivalu v Bruslju,« je ­pojasnil.

    Pulse Z bo Šentjakobsko gledališče »izkoristilo kot priložnost, da okrepi svojo javno vlogo in prepoznavnost, kot prostor, ki omogoča mladim, da z ustvarjalnostjo, igro vlog in kritičnim razmišljanjem soustvarjajo medijski in družbeni prostor«. Ob tem pričakujejo razširitev (predvsem mlajšega) občinstva, večjo prepoznavnost na digitalnih kanalih in več sodelovanja s širšo javnostjo.

