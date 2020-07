Miha Fras FOTO: Miha Fras

Jurij Franko je s svojo produkcijsko hišo Prospot iz Radovljice za slovenske odrske deske pripravil muzikal, glasbeno komedijo Nune v akciji (v originalu Nunsense), v kateri nastopajo odlični izvajalci. Je producent muzikalov Mamma Mia! In Briljantina, ki sta v preteklosti že bila na programu Ljubljana Festivala – prva kar štirikrat, na 63., 64., 65. ter 67. ediciji Ljubljana Festivala in druga dvakrat, na 66. in 67. ediciji Ljubljana Festivala.Izjemno prodorno delo Dana Goggina je bilo leta 1985 premierno predstavljeno občinstvu v gledališču Cherry Lane. Leta 1986 je predstava prejela štiri nagrade Outer Circle Critics, vključno z nagrado za najboljši nebroadwayski muzikal. Zaradi izjemne priljubljenosti je število ponovitev strmo naraščalo, danes je to druga najdlje izvajana predstava nebroadwayske produkcije. Prevedena v več kot 26 jezikov je postala fenomen, ki je znan po vsem svetu.Nune v akciji! je manjši, intimen muzikal, v katerem ne manjka zdravega humorja, hkrati pa predstava prinaša tudi pozitivno sporočilo o prijaznejšem in lepšem svetu. Je domiselna zgodba o petih redovnicah, ki se znajdejo v denarnih težavah in se zato odločijo organizirati dobrodelno prireditev, v kateri hoče vsaka postati glavna zvezda. V nizu nenavadnih okoliščin pokažejo povsem drugačen obraz, kot smo ga vajeni. V soju reflektorjev, ob petju, plesu in smehu vsaka in vse skupaj zažarijo v novi, edinstveni luči. To je predstava, v kateri celotna ekipa diha kot eden in bo vsak našel kaj zase … ali celo odkril košček samega sebe.Muzikal bo tudi tokrat na visoki produkcijski ravni, saj so v ustvarjalno ekipo vključili tako že preverjena imena iz prejšnjih uspešnih projektov kot nekaj izkušenih novih sodelavcev. Za priredbo in prevod besedila ter 17 pesmi, ki jih bo mogoče slišati v predstavi, je poskrbel Drago Mislej - Mef, s katerim je sodeloval tudi Marjan Bunič, predstavo je režiral Jaša Jamnik, ekipi pa se je tudi tokrat pridružil mladi koreograf Matevž Česen. Na odru Kongresnega trga bodo na 68. Ljubljana Festivalu 6. avgusta ob 21. uri nastopili Gojmir Lešnjak - Gojc, Simona Vodopivec - Franko, Alenka Godec, Marjan Bunič in Tanja Pečenko. Kot glasbeni vodja in inštrumentalist pri predstavi sodeluje Miran Juvan.