Ob kratkočasnosti tudi poučnost o današnjem svetu

Uprizoritev Andersenovih ­Cesarjevih novih oblačil se zdi ved­no aktualna. Tokratna različica v Lutkovnem gledališču Maribor (LGM), ki bo premierno uprizorjena danes, je nastala v koprodukciji z Mestnim lutkovnim gledališčem z Reke in je tudi del letošnje produkcije Evropske prestolnice kulture.Po besedah režiserja Zorana Petroviča so med nastajanjem predstave v ekipi osvetlili različne poante ter izpostavili sodobne družbene dileme. V ospredju tako ni norčevanje iz cesarja, tudi prekanjena tkalca nimata negativnih konotacij, temveč so se odločili za preizpraševanje ideje cesarstva, ob tem so poudarki še na potrošništvu, ...