Obnova Drame: Kaj piše v poročilu, ki ga je ministrica prejela od predhodnice

Ob odločitvi ministrice za kulturo Ignacije Fridl Jarc, da bo prenovo SNG Drama Ljubljana usmerila v drugačno rešitev od tiste, ki jo je predvidel izbrani projekt Bevk Perović arhitektov, ostaja odprto vprašanje, na katerih strokovnih, finančnih in vsebinskih podlagah temelji njena odločitev. Zlasti zato, ker sta bili rušitev obstoječega prizidka in gradnja novega doslej ocenjeni kot edini racionalni rešitvi. Nagibam se k temu, da se obnovi obstoječa stavba Drame in se izkopavanj ne odobri, je ministrica Ignacija Fridl Jarc povedala že v junijskem pogovoru za Delovo Sobotno prilogo. FOTO: Voranc Vogel Na ministrstvu za kulturo so za Delo prejšnji teden pojasnili, da si želijo s prenovo v obstoječih gabaritih opustiti zahteven globoki izkop, zmanjšati tveganja za sosednje stavbe in ...