(OCENA) Alja Lacković in Urša Majcen: Kr(e)č

Kr(e)č, ki se je udejanjil v okviru manifestacije Drugi poskus prvega ljubljanskega pesniškega festivala, je združitev dveh navidezno abstraktnih umetnostnih polj: pesnikovanja in sodobnega plesa, predvsem pa gre za splet dveh polj, ki sta prepogosto primerjani z njunimi sestrskimi polji, ki imajo v splošni družbeni zavesti višje mesto, morda celo piedestalno (npr. dramsko gledališče in proza).

Performerki na odru Plesnega teatra Ljubljana delujeta kot ena protagonistka, razdeljena na dva dela: plesni in govorni (pesniški), pri čemer se med uprizoritvijo počasi prelivata druga v drugo, poezija zajoče iz ust plesalke, plesni gib iz telesa pesnice, dokler na koncu ne najdeta svoje celote, enovitosti.

Na to namiguje že scenografija, polna asociacij, ki snuje prostor mnogoterih papirjev, popisanih z besedami, verzi in stavki. Ti obstajajo kot izhodišče za plesni gib, s katerim se uprizoritev začne (Alja Lacković). Ko se mu na odru pridruži pesniška beseda (Urša Majcen), se zdi, da en znakovni znak poskuša brati drugega, kakor da se plesni gib prevaja v poezijo, s čimer se počasi gradi bolj kompleksen pesniški jezik, z njim pa tudi bolj razdelan plesni gib.

V tem prepletu prevajanja med telesom in jezikom se vzpostavi zanimiva napetost: noben medij ni več sam sebi zadosten, temveč je odvisen od drugega, njegovega zamika, njegovega nerazumevanja. Prav v teh razpokah, v trenutkih, ko gib še ni beseda in beseda še ni gib, se uprizoritev najbolj zgosti. Tam se ne dogaja le prenos pomena, temveč tudi njegovo nenehno izpodmikanje, izmikanje enoznačnosti. Plesalka ne ilustrira poezije in pesnica ne opisuje plesa; obe vztrajata v svoji materialnosti, a hkrati dopuščata, da ju druga preoblikuje.

Tako nastaja hibridna govorica, ki ni več zgolj seštevek dveh izraznih sredstev, temveč je tudi nova forma, nekakšen vmesni jezik, ki obstaja le v času uprizoritve in zgolj med tema dvema ustvarjalkama, s čimer uprizoritev dobi močen performativni pridih.

Ko ta konstrukcija doseže vrhunec, jo ustvarjalki prekineta z refleksijo njunega položaja znotraj širšega umetniškega polja. Odmakneta se od izvajanja svojih umetniških praks in jih naslavljata v obliki poldokončanih intervjujev, za katere se zdi, da se navdihujejo pri odločbah financerjev, zapisih kritikov, komentarjih gledalcev …

Če v prvem delu uprizoritve ustvarjata lasten prostor, v katerem pesniška beseda in plesni gib ne tekmujeta za legitimnost, temveč jo vzpostavljata ravno skozi medsebojno odvisnost in s tem postavljata jasno držo do pomena kot nečesa, kar se ne skriva v čistosti posameznega medija, ampak v njegovi sposobnosti, da se odpre drugemu, v drugem delu ustvarjalki z vnašanjem realnega sveta v svoj umetniški korpus to strukturo razrahljata.

Glasova, ki sta prej delovala kot dva pola istega subjekta, se tako razcepita še na dodatne registre: na glas umetnice, ki ustvarja, in glas umetnice, ki je o svojem ustvarjanju primorana govoriti, ga utemeljevati, ga zagovarjati. Poldokončani intervjuji učinkujejo kot ironiziran poskus artikulacije nečesa, kar se je v prvem delu uprizoritve pravzaprav izmikalo artikulaciji: kako pojasniti proces, ki temelji na neprevedljivosti, kako uokviriti nekaj, kar obstaja ravno v svojem razpiranju?

V tem smislu drugi del ne deluje kot preprost komentar, temveč kot vdor realnih pogojev produkcije v samo tkivo uprizoritve. Ples in poezija nista več le v dialogu, temveč sta postavljena v razmerje do institucij, ki ju vrednotijo, financirajo in kategorizirajo. Kar je bilo prej fluidno, postane nenadoma obteženo z jezikom razpisov, kritik in pričakovanj.

Ta aspekt je nujno nasloviti,­ sploh ker govorimo o dveh umetniških praksah, ki pogosto padeta v diskurz mariginalizacije in predpostavljanja, a uprizoritev svojega koncepta ne gradi v smeri te kritike, zato ta del ne zaživi na način, na katerega bi lahko, hkrati pa se mu ne uspe dodobra vpeti v preostali okvir uprizoritve, zato izzveni, sploh zaradi velike trdnosti drugega tkiva v uprizoritvi.

4/5 zvezdic