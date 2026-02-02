(OCENA) Orfej in Evridika

Natančnost pojavljanja različnih elementov na odru poskrbi, da uprizoritev postane angažirana, pri tem pa ne naivna ali didaktična.
Orfej in Evridika je ambiciozen projekt in velik uspeh koprodukcijskega sodelovanja. FOTO: Peter Giodani
Poetični spektakel v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma Orfej in Evridika predstavlja sodobno adaptacijo antičnega mita izpod peresa mlade književnice in dramaturginje Urše Majcen. Plodovita avtorica to poetično zgodbo obrne na glavo s preprostim vprašanjem: Kaj pa si želi Evridika? S tem decentralizira Orfeja in postavi v ospredje njegovo tiho spremljevalko ter ji išče vzporednice v kanonskih avtoricah Virginii Woolf, Sylvii Plath in Sarah Kane. V besedilu tako, namesto da bi Evridiki dopisovala monologe, ki bi lahko zašibili verjetnost starodavnega mita, njeno zgodbo kontekstualizira prek del avtoric, ki so – tako kot Evridika – po smrti padle v roke moških. Evridika postane metafora in osrednji simbol besedila, ki kriči po želji, da bi bila sama sebi Orfej.
Verzi Urše Majcen režejo ...
