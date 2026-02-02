(OCENA) Orfej in Evridika

Natančnost pojavljanja različnih elementov na odru poskrbi, da uprizoritev postane angažirana, pri tem pa ne naivna ali didaktična.

Poetični spektakel v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma Orfej in Evridika predstavlja sodobno adaptacijo antičnega mita izpod peresa mlade književnice in dramaturginje Urše Majcen. Plodovita avtorica to poetično zgodbo obrne na glavo s preprostim vprašanjem: Kaj pa si želi Evridika? S tem decentralizira Orfeja in postavi v ospredje njegovo tiho spremljevalko ter ji išče vzporednice v kanonskih avtoricah Virginii Woolf, Sylvii Plath in Sarah Kane. V besedilu tako, namesto da bi Evridiki dopisovala monologe, ki bi lahko zašibili verjetnost starodavnega mita, njeno zgodbo kontekstualizira prek del avtoric, ki so – tako kot Evridika – po smrti padle v roke moških. Evridika postane metafora in osrednji simbol besedila, ki kriči po želji, da bi bila sama sebi Orfej. Verzi Urše Majcen režejo ...