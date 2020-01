Ocenjujemo

Premiera prve slovenske uprizoritve novega dela vidnega sodobnega britanskega dramatika Simona Stephensa Maria v režiji Janusza Kice je pokazala, da avtor nikakor ni po naključju izjemno iskano in izvajano gledališko ime. Zaradi njegove senzibilnosti, ki ji ne morejo zavdati zunanje okoliščine, ne vprašljivo dramaturško ali režisersko branje, ne ponesrečena izbira igralcev, je preživeti nekaj manj kot dve uri v teatru v družbi njegove Rie oziroma Marie čisti užitek.



In da, po branju vtisov z nemške krstne premiere tega dela na začetku lanskega leta v hamburškem gledališču Thalia je mogoče z lahkoto navreči, da sta dramaturginja Darja Dominkuš in režiser Janusz Kica svoj posel opravila briljantno in dala z velikega odra Drame nevsiljivo, s premišljenimi sredstvi spregovoriti avtorjevi elegantni govorici, ki jo poganjajo lucidni uvidi v sodobno la condition humaine, toliko bolj intrigantno se zdi, da se Stephens na poseben način loteva velikih tem, rojstva, ljubezni, smrti, saj jih da doživeti najstnici.



Ta najstnica je človek posebne vrste, še največji očitek, ki ga zmore nameniti svetu, a še to le malenkosten, je razočaranje, vendar premore imenitno moč iti prek vsega, z nekakšno neulovljivo prostodušnostjo se zna izogniti vsakršnim stiskam. To je seveda slišati optimistično, a je treba za to imeti moč in Stephensova Ria jo ima.



Kar zadeva moške, v Stephensovem svetu ne kotirajo posebej visoko: Rijinega brata Christiana je po materini nesmiselni smrti tako rekoč odneslo stran, ko se znova sooči s sestro, mu ta lahko le očita potencialno prihodnost: »Res bi lahko ostal, stari, no. Vsaj malo. Se ti prav bojim povedat, pizda, kako besna sem nate, ker te potem mogoče nikoli več ne bo nazaj.«



Z ostalimi moškimi v Marii je podobno: brezmadežnemu spočetju sodobne Marije se reče »več možnosti je«, Ria pač niti ne ve, kdo je zaplodil otroka, ki ga poimenuje Elizabeth; prav tako Rie pristaniški »Jožef«, sodobni mezdni delavec, marginalec brez silne prihodnosti, ki se ji ponudi, češ da bo moškega nedvomno rabila, niti ne zanima, vse, kar ji utegne prinesti življenje, opravi suvereno sama, ali je to dobro ali slabo, je tako ali tako vseeno; spremljevalca Ria prav tako ne išče, bratu celo prostodušno navrže, da čaka na zmenkarsko aplikacijo, ki bo namesto uporabnika odločila, s kom iti v posteljo ali s kom prijateljevati.



Ko Ria po ginekologovem nasvetu išče koga, ki bi jo ob porodu spremljal v porodnišnico, in ne najde nikogar, je gledalčeva reakcija na njeno odločitev za telefon, na katerem bi si lahko – kot sicer počne vsak dan – ogledala kak dokumentarec, lahko generacijsko pogojena, verjetno večinoma žalostna, lahko tudi sprijaznjena z brezdušnostjo, a vsekakor vsaj malo trpka, ali pa jo tako vsaj hočemo videti – ob tem lahko pomislimo, da so tropi novodobnih poslovnežev in korporacij niz generacij oropali zaradi svojega pohlepa, in to ne ne le mladih. Lep primer tega je malodramatski zamolk, ki pove, da Rijin oče, žalostna figura, hčeri pravzaprav ne more privoščiti niti sladoleda. Nima za burek, bi se reklo po slovensko.



Kljub turobnim in negotovim razmeram, v katerih se je Ria znašla, je tisto, kar jo najbolj določuje, sijaj, sončnost, včasih skoraj prostodušna jasnost, tisto, čemur je igralka Eva Jesenovec pred premiero rekla nežnost, odprtost, svetla energija v sicer precej neznosnem svetu.



Za mlado junakinjo, ki ne zna obupovati in ji je pravzaprav vsiljena neustrašnost, (ok, malo jo vseeno daje skrivnost poroda, boji se bolečin), je Janusz Kica našel odlično izbiro z najmlajšo članico Draminega trenutnega ansambla: Eva Jesenovec Rijino suvereno, uporniško moč vztrajanja odigra briljantno, dodaja nekaj zelo malega sprijaznjene vasezagledanosti, češ, vse moram sama, a ob razdeljeni cigareti na koncu, ki je pol pokadi umirajoča babica, pol pa ona, ji gre na smeh, kot da bi se potihem spraševala, ali se zgodba ponižanih in razžaljenih lahko le še nadaljuje v nedogled. Njen sklep? »Ne vem, zakaj se hihitam. Ne morem nehat. Evo. Že nehujem. Mirna sem. Tiho bom.«



Stephensova Maria je komad brez aktivizma, ker Ria pač ni aktivistka, ni klasična upornica; sicer jasno vidi, da je svet iz tira, a noče biti tista, ki bi ga uravnala, prav zmeraj tudi najde razloge za optimizem, vedno gleda naprej, ima moralni kompas, a ni pravičniška, ne obsoja, nikdar se tudi ne približa zagrenjenosti.



Elegantna, zadržana režija Janusza Kice se ne predaja kritičnosti na prvo žogo, ampak razgrinja kompleksnost, v katero so ujeti protagonisti. O tistem, kar v ljubljanski Marii ostane od svetopisemskih aluzij, skoraj ni mogoče govoriti: od duhovnika Ria ne more pričakovati kake pomembnejše pomoči, on ji pove, da je njegova bistvena vloga zgolj poslušanje; če na to cepimo še scenografski domislek premikajočega se razpela, bi se lahko vprašali: se križani danes zgolj nonšalantno obrača po vetru? A to je že druga zgodba.



Zvezdice: *****