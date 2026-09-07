  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Oder

    Ocenjujemo: Beton Ltd. v odstopu: Fenomenalna realnost: prvi del

    Boj za boljši svet poteka skozi katarzično kulturo.
    Ponavljajoče se nasilje se počasi osvobodi svoje spektakularnosti in postane vsakdanja gesta. Foto: Nada Žgank
    Galerija
    Ponavljajoče se nasilje se počasi osvobodi svoje spektakularnosti in postane vsakdanja gesta. Foto: Nada Žgank
    Benjamin Zajc
    7. 9. 2026 | 14:20
    7. 9. 2026 | 14:21
    5:10
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Primož Bezjak, Branko Jordan in Katarina Stegnar na odru Stare mestne elektrarne svoja telesa izkoristijo, da z njimi uprizorijo splošno stanje gnusobe, v katero je ujet naš svet. Prek akcij, ki brezkompromisno in nasilno mlatijo prostor, drugo in svoje telo, materijo okoli sebe, nastopajoči vzpostavljajo misel, v kateri vsi pač delajo, karkoli želijo, pri čemer seveda ne gre brez aluzije na svetovne vrhovne poveljnike, ki posiljujejo, ubijajo in počnejo, karkoli hočejo, posledic pa, kot se zdi, ni. Nastopajoči tako ne ustvarjajo sveta, ki bi ga bilo šele treba razgaliti, temveč svet, ki je že tukaj, pred nami, v vsej svoji banalni, vulgarni in nasilni pojavnosti.

    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Domače jušne kocke brez dodatkov: preprost recept za zalogo

    Domače jušne kocke iz sveže zelenjave so priročna zaloga za juhe, omake in enolončnice. Pripravimo jih preprosto in hranimo v zamrzovalniku.
    Jasmina Pirnar Krope 5. 9. 2026 | 07:55
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    15. etapa

    Wout van Aert je zmagal včeraj in je zmagal danes

    Primož Roglič ostaja tretji, Jakob Omrzel ostaja šesti.
    Miroslav Cvjetičanin 6. 9. 2026 | 14:57
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Gore

    Še enega pohodnika ugriznila kača, tokrat pod Aljaževim domom

    Tolminski gorski reševalci pa so včeraj popoldne reševali pohodnika, ki sta zašla na pobočju Matajurskega vrha.
    6. 9. 2026 | 07:14
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nemčija

    AfD do izjemne zmage, za CDU polom

    Saška - Anhalt: Ključno vprašanje se glasi, ali bo AfD zmogla sestaviti svojo prvo deželno vlado
    Barbara Zimic 6. 9. 2026 | 19:04
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

    Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
    Promo Delo 7. 9. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Vredno branja

    Magistrski študij za kompleksne menedžerske izzive

    Organizacije pogosto vedo, kam želijo priti. Imajo pripravljene strategije, načrte digitalne transformacije in ambiciozne razvojne cilje.
    Urša Horvat 7. 9. 2026 | 09:54
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NASVET

    Rešujemo dilemo: investicije v sklade ali delnice?

    Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
    7. 9. 2026 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Skrivnost znanosti iz panja
    Vredno branja

    Ista DNK, dve različni življenji

    Matični mleček je ena najbolj posebnih snovi iz čebeljega panja. Zelo dragocen je za čebeljo družino, njegova zgodba pa razkriva presenetljivo moč narave.
    Promo Delo 7. 9. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Preskrba z gorivi

    Logistika s še vedno dragimi naftnimi derivati

    V Petrolu uvajajo velike avtocisterne, ki bodo nenehno razvažale naftne derivate, tudi na zaprte črpalke.
    Borut Tavčar 5. 9. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Tehnološki razvoj

    Nova tehnologija, pri kateri evropski proizvajalci prehitevajo kitajske

    Evropska direktiva je prepovedala uporabo ozonu škodljivega plina v energetskih stikališčih.
    Nejc Gole 5. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvoz zdravil

    Kako je Slovenija pristala med največjimi izvozniki zdravil na svetu

    Podatki ne kažejo toliko moči farmacevtov v Sloveniji kot logistični potencial, ki bi ga lahko bolje izkoristili.
    Karel Lipnik 4. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Geopolitični šoki

    Dve tretjini svetovne trgovine pod vplivom meddržavnih napetosti

    Stroški tovora letijo v nebo, cena pa ni več prvi kriterij za izbiro dobavitelja, ampak varnost dobave.
    Milka Bizovičar 4. 9. 2026 | 04:30
    Preberite več

    Več iz teme

    gledališčeBeton Ltd. v odstopubunker

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Znanoteh
    Podatkovni centri

    Trumpov krog in milijardni posel v BiH: plinovod in letališče Mostar

    Podatkovni center, plinovod in MRO center: kako bi lahko AAFS preoblikoval energetsko in letalsko sliko Bosne in Hercegovine.
    7. 9. 2026 | 15:40
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc: Komaj čakam, da pokažem, kaj smo delali

    Najboljši smučarski skakalec zadnje sezone ima za sabo izjemno aktivne počitnice, zdaj predano trenira za nove uspehe.
    Miha Šimnovec 7. 9. 2026 | 15:10
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    V Gospiću je podtalnica onesnažena z mikroplastiko

    V podtalnici je zaradi nezakonitega odlagališča nevarnih odpadkov prisotna ogromna količina mikroplastike.
    Nina Kraševec 7. 9. 2026 | 15:09
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odziv DNS

    Društvo novinarjev: Predlog novele zakona o RTVS predstavlja repolitizacijo

    V DNS menijo, da predlog novele zakona predstavlja vračanje k nekdanjim rešitvam, ki so bile vmes že izboljšane.
    7. 9. 2026 | 15:03
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Tožilstvo o nesreči predsednice Nataše Pirc Musar: zakaj še ni bilo zaslišanja?

    Predkazenski postopek v zadevi naj bi bil predvidoma zaključen konec meseca.
    7. 9. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    V Gospiću je podtalnica onesnažena z mikroplastiko

    V podtalnici je zaradi nezakonitega odlagališča nevarnih odpadkov prisotna ogromna količina mikroplastike.
    Nina Kraševec 7. 9. 2026 | 15:09
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odziv DNS

    Društvo novinarjev: Predlog novele zakona o RTVS predstavlja repolitizacijo

    V DNS menijo, da predlog novele zakona predstavlja vračanje k nekdanjim rešitvam, ki so bile vmes že izboljšane.
    7. 9. 2026 | 15:03
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Tožilstvo o nesreči predsednice Nataše Pirc Musar: zakaj še ni bilo zaslišanja?

    Predkazenski postopek v zadevi naj bi bil predvidoma zaključen konec meseca.
    7. 9. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    INOVACIJE

    Kaj bo ostalo od klasičnega pisma? (video)

    Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
    2. 9. 2026 | 07:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DUŠEVNO ZDRAVJE

    To težavo ima več kot polovica Slovencev

    Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
    Promo Delo 3. 9. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PRIJAVITE SE

    Vlagatelji, pozor: kaj se dogaja na trgih?

    Borzni indeksi podirajo rekorde, vlagatelji pa tehtajo, kaj bodo do konca leta njihovim naložbam prinesle obresti, nafta in umetna inteligenca.
    4. 9. 2026 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Od kosila do potovanja: kako lahko mladi prihranijo z eno aplikacijo

    Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
    7. 9. 2026 | 08:49
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    »Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

    Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
    Promo Delo 25. 8. 2026 | 08:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Koliko vam »požre« ura gledanja serije?

    Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
    3. 9. 2026 | 11:40
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Način, kako se staramo, se oblikuje veliko prej, kot mislimo (video)

    Kako zgodaj začnemo graditi zdravo starost in zakaj lahko navade iz mladosti pomembno vplivajo na naše počutje, funkcionalnost in samostojnost v poznejših letih.
    3. 9. 2026 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako izbrati ogrevanje, ki bo smiselno tudi čez desetletje

    Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
    Promo Delo 7. 9. 2026 | 10:41
    Preberite več
    Promo
    Razno
    Vredno branja

    Goran Dragić spregovoril o svojih porazih

    Vrhunski športniki niso to, kar so, le zato, ker so v odlični telesni formi. Pol enačbe je tudi njihov um.
    Promo Delo 3. 9. 2026 | 15:26
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo