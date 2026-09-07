Ocenjujemo: Beton Ltd. v odstopu: Fenomenalna realnost: prvi del

Primož Bezjak, Branko Jordan in Katarina Stegnar na odru Stare mestne elektrarne svoja telesa izkoristijo, da z njimi uprizorijo splošno stanje gnusobe, v katero je ujet naš svet. Prek akcij, ki brezkompromisno in nasilno mlatijo prostor, drugo in svoje telo, materijo okoli sebe, nastopajoči vzpostavljajo misel, v kateri vsi pač delajo, karkoli želijo, pri čemer seveda ne gre brez aluzije na svetovne vrhovne poveljnike, ki posiljujejo, ubijajo in počnejo, karkoli hočejo, posledic pa, kot se zdi, ni. Nastopajoči tako ne ustvarjajo sveta, ki bi ga bilo šele treba razgaliti, temveč svet, ki je že tukaj, pred nami, v vsej svoji banalni, vulgarni in nasilni pojavnosti.