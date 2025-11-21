(Ocenjujemo) Gledališče - Ivan Cankar

V nadaljevanju preberite:

Uprizoritev, ki je nastala po motivih črtic in pripovedi Ivana Cankarja ter ima podnaslov Diskurz o revščini in socialnem sramu, barva mlada ustvarjalna ekipa z režiserjem mlajše generacije Borom Ravbarjem na čelu v produkciji Slovenskega ljudskega gledališča Celje in Prešernovega gledališča Kranj. Ravbar se z Varjo Hrvatin podpisuje tudi pod dramatizacijo Cankarjevih besedil, v kateri se znajdejo odlomki oziroma citati Slavoja Žižka, Marka Fisherja, Cynthie Cruz in Zmaga Švajgerja.