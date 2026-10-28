Romantične duše za vse čase

Ivan Cankar je danes, sploh za generacije blizu moji, svojevrsten izziv. Težko ga je brati in gledati, ne da bi bili zraven v nenehnem krču dejstva, da smo politično še vedno in še huje na isti ravni kot v času njegovega življenja (morda je najboljši trenutek te uprizoritve, ko ena oseba izreče repliko »Resnica« in druga plane v jok). Obenem ga je težko gledati, ker Cankar ženske like uporablja kot kulise »moškim debatam«, dekor, če hočete, ki se težko vpenja v sodobni čas, v katerem si vendarle želimo, da bi si torto za mizo reprezentacije razrezali vsaj še nekateri, ki do nje v prejšnjih stoletjih niso prišli.