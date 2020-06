Ocenjujemo: Paloma

Besedilo za predstavo Paloma Brine Klampfer in Kaje Blazinšek se je začelo oblikovati v okviru delavnic dramskega pisanja, ki jih je organiziralo društvo KUD Krik, končna različica pa je nastala v sodelovanju z igralsko ekipo in lektorico. Izhodišče dramskega teksta – in hkrati predstave – je nekakšna semi-dokumentarna študija primera nastanka, delovanja ter naposled odprodaje lokalnega podjetja ter njegovega bivanja v manjšem slovenskem kraju (v Sladkem Vrhu). Dokumentarističnost se povezuje s subtilnim političnim komentarjem – tekom življenja podjetja lahko spremljamo tudi življenje kraja (ki ga prav tako lahko razumemo ...