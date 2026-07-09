Za nekoga Medved Pu, za drugega Unabomber: ena sezona, veliko zgodb

Slovensko mladinsko gledališče že sedem desetletij ustvarja avtorsko gledališče, mednarodne koprodukcije in uprizoritve, ki se ne izogibajo političnim, družbenim ali estetskim tveganjem. V repertoarju se srečujejo klasiki in sodobna dramatika, dokumentarno gledališče, performans, glasba, vizualna umetnost in projekti, ki nastajajo na presečišču različnih uprizoritvenih praks.

Ustanovljeno je bilo leta 1955 kot prvo poklicno gledališče za otroke in mladino v Sloveniji, danes pa sodi med najprepoznavnejše slovenske gledališke hiše, znane po sodobnih uprizoritvah, raziskovalnem pristopu in družbeno angažiranem repertoarju.

Jeseni odpira 71. sezono, skupaj z njo pa tudi vpisuje v abonmaje, ki obiskovalcem omogočajo redno spremljanje predstav po ugodnejši ceni. Poleg že uveljavljenega abonmaja Gledališče ob petih ostaja v ponudbi tudi Družinski abonma, na voljo pa je še Klub Mladinsko, namenjen tistim, ki si želijo več svobode pri izbiri predstav.

Naslove premier nove sezone bodo razkrili 3. septembra ob 18. uri, ko bo tradicionalno druženje tudi uradni začetek nove gledališke sezone.

Komu je namenjeno Gledališče ob petih?

Urška Brodar - Umetnost življenja: Umor na podeželju, premiera v Stari mestni elektrarni, 10. 10. 2025. FOTO: Nada Žgank

Abonma Gledališče ob petih je nastal v sodelovanju s Slovensko univerzo za tretje življenjsko obdobje, namenjen pa je upokojenkam in upokojencem, študentkam in študentom, dijakinjam in dijakom. Predstavam sledijo pogovori z ustvarjalci, zato se gledalska izkušnja ne konča z zadnjim aplavzom.

Program združuje štiri različne uprizoritve in eno predstavo po lastni izbiri.

Med njimi je Umetnost življenja: Umor na podeželju, avtorski projekt Barbare Kukovec, Katarine Stegnar in Urške Brodar, ki je nastal v koprodukciji Slovenskega mladinskega gledališča, Zavoda Rizoma in Mesta žensk. Predstava nadaljuje raziskovanje razmerja med umetnostjo in skupnostjo, ki ga je avtorska ekipa začela že v projektu Sladke skrbi. Tokrat se vrne na podeželje, kjer se umetniška akcija nepričakovano sreča z resničnim dogodkom – femicidom v bližini avtoričinega domačega kraja. Dokumentarni elementi, humor, performativni postopki in osebna izkušnja se prepletajo v uprizoritvi, ki govori o nasilju nad ženskami, pa tudi o tem, kako se lahko umetnost odzove, ko resničnost preseže fikcijo.

Željko Hrs in Vito Weis v predstavi Manifest FOTO: David Orešič

Povsem drugačen uprizoritveni pristop prinaša Manifest režiserke Tatjane Peršuh v koprodukciji Slovenskega mladinskega gledališča in Gledališča Glej. Izhodišče predstave je življenje in delo Teda Kaczynskega, znanega kot Unabomber, vendar predstava ni biografska rekonstrukcija. Zanimajo jo vprašanja, ki jih odpirajo tehnologija, nadzor, resnica in človekova prisotnost v digitalni dobi. Na odru se srečujejo dokumentarni materiali, filozofske dileme in gledališka fikcija, rezultat pa je predstava, ki gledalca ves čas postavlja med različne interpretacije resničnosti.

Maruša Oblak, Romana Šalehar, Katarina Stegnar, Janja Majzelj, Matija Vastl, Dario Varga v Burkaškem misteriju FOTO: Ivian Kan Mujezinović

Na repertoarju je tudi Burkaški misterij Daria Foja in France Rame v režiji Tijane Zinajić. Besedilo Nobelovega nagrajenca že desetletja velja za eno najostrejših satir o oblasti, cerkvi in družbeni neenakosti. Režiserka se nasloni na tradicijo ljudskega gledališča, burke in commedie dell'arte, vendar jih bere skozi sodobni trenutek. Predstava gradi na igralski virtuoznosti, ritmu in humorju, pod katerim ostaja zelo natančna politična kritika.

Jože Šalej, Boris Kos, Daša Doberšek, Nataša Keser, Anja Novak, Lina Akif v Ne Carmen FOTO: Borut Bučinel

Četrti naslov je Ne Carmen!, ki ga je režirala Zana Hoxha. Namesto ponovitve dobro znane zgodbe o Carmen predstava razgradi mit ene najbolj prepoznavnih ženskih figur evropske kulture. Zanima jo, kako so skozi zgodovino nastajale predstave o svobodi, poželenju, ženskosti in kazni ter kako se te podobe spreminjajo, ko jih pogledamo z današnje perspektive. Glasba, gib in odrska podoba tvorijo izrazito vizualno uprizoritev, ki se odmika od klasičnih interpretacij.

Abonma dopolnjuje še izbirna predstava, ki jo abonent izbere sam. Izbira je široka – od predstav rednega repertoarja Slovenskega mladinskega gledališča do gostujočih produkcij, ki med sezono prihajajo na oder Mladinskega.

Vpis v abonma Gledališče ob petih poteka do 30. oktobra 2026, cena znaša 40 evrov.

Družinski abonma: za ljubitelje gledališča vseh generacij

Obisk gledališča je odličen način preživljanja skupnega prostega časa za vso družino. Družinski abonma ne temelji na poenostavljenem programu za najmlajše, ampak na predstavah, ki imajo dovolj domišljije, humorja in gledališke inventivnosti, da nagovorijo več generacij hkrati. Na sporedu so štiri predstave, ena iz produkcije Slovenskega mladinskega gledališča in tri gostujoče uspešnice. Predstave potekajo ob sobotah dopoldne, spremljajo pa jih ustvarjalne delavnice.

Iz Prešernovega gledališča Kranj prihaja Pu, avtorska priredba knjig Medved Pu in Hiša na Pujevem oglu. Režiserka Maša Pelko ostaja zvesta duhu A. A. Milneja, hkrati pa dobro znanim junakom vdihne sodoben gledališki ritem. V ospredju niso velike dogodivščine, temveč prijateljstvo, radovednost in drobni vsakdanji trenutki, zaradi katerih so zgodbe o Medvedu Puju že skoraj stoletje priljubljene med različnimi generacijami.

Slovensko narodno gledališče Nova Gorica gostuje s predstavo Kekec proti Kekcu, ki jo je po motivih Josipa Vandota napisal Boštjan Gorenc - Pižama, režiral pa Matjaž Pograjc. Namesto nostalgičnega obujanja literarne klasike predstava prestavi Kekca v sodoben gledališki svet, poln glasbe, humorja in akcije. Pižamov značilni jezikovni humor se sreča s Pograjčevo odrsko dinamiko, rezultat pa je predstava, ki jo z enakim veseljem spremljajo otroci in odrasli.

Lutkovno gledališče Maribor prihaja s Prismuknjenimi zgodbami po besedilih estonske pisateljice Piret Raud. Njene kratke zgodbe slovijo po nenavadnih junakih in rahlo absurdnem humorju, režiserka Jelena Sitar Cvetko pa jih je skupaj z likovno podobo Damijana Stepančiča prevedla v vizualno bogato lutkovno predstavo. Svet, v katerem je mogoče skoraj vse, otrokom dopušča domišljijo, odraslim pa ponuja številne drobne namige in pomene.

Ivan Peternelj, Klara Kastelec, Jurica Marčec v Dogodivščinah Zvitorepca, Trdonje in Lakotnika FOTO: Matej Povše

Produkcijo Slovenskega mladinskega gledališča predstavlja Dogodivščine Trdonje, Zvitorepca in Lakotnika: Chicago. Stripovski junaki Mikija Mustra že desetletja sodijo med najbolj prepoznavne like slovenske popularne kulture, režiser Matjaž Pograjc pa jih je postavil v energično odrsko pustolovščino, v kateri se prepletajo strip, glasba, humor in fizično gledališče. Tisti, ki so z Mustrovimi stripi odraščali, bodo prepoznali številne reference, mlajši gledalci pa predvsem hitro in igrivo zgodbo.

Vsaki abonmajski predstavi bo to sezono sledila tudi igriva delavnica, ki bo ponudila nov pogled nanjo in odprla vrata v čisto nove pustolovščine.

Vpis v abonma Družinski abonma poteka do 30. oktobra 2026, cena znaša 20 evrov. Namenjen je družinam oziroma skupinam, ki jih sestavljata najmanj en otrok do 15. leta starosti in eden ali dva odrasla.

Klub Mladinsko: sestavi si svoj repertoar

Vsi gledalci ne želijo obiskovati predstav po vnaprej določenem programu. Nekateri sezono spremljajo sproti, drugi se odločajo glede na ustvarjalno ekipo ali temo, tretji pridejo predvsem na premiere in gostovanja.

Njim je namenjen Klub Mladinsko. Članom omogoča nakup vstopnic po ugodnejših cenah in večjo svobodo pri izbiri terminov in predstav. To pomeni, da lahko sezono oblikujejo sami in jo prilagajajo svojim interesom, ne da bi bili vezani na en abonmajski sklop.

Do 30. oktobra 2026 bo vpis v Gledališče ob petih in Družinski abonma potekal preko spleta, 17. avgusta 2026 pa se odpre Prodajna galerija na Trgu francoske revolucije 5 v Ljubljani. Odprta bo od ponedeljka do petka med 12.00 in 17.30. Uro pred začetkom predstav bo vstopnice možno kupiti tudi na Gledališki blagajni Mladinskega gledališča, Vilharjeva 11, Ljubljana.

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