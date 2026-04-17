Od Sluge dveh gospodarjev in Tria Pupe do direktorja

Vodenje koprskega gledališča bo 1. decembra prevzel Danijel ­Malalan, ki je do konca lanskega leta dva mandata vodil Slovensko­ stalno gledališče v Trstu (SSG Trst). Svet zavoda ga je predlagal, koprski župan Aleš Bržan pa ga je pred dnevi na to funkcijo imenoval za pet let. Do 1. decembra še poteka peti mandat direktorice Katje Pegan, ki koprsko gledališče vodi že 26 let, od njegove ponovne ustanovitve leta 2000.

Razpis za imenovanje direktorja koprskega gledališča je tamkajšnja mestna občina objavila februarja, prispelo je enajst prijav, vse razpisne pogoje so izpolnjevali trije kandidati. Predsednica sveta zavoda Vesna Pajić je povedala, da so bili člani sveta zavoda pred težko nalogo, saj so bili vsi trije kandidati v ožjem izboru dobri, njihovi programi kakovostni in dobro priprav­ljeni. »Pri končni odločitvi so odločale podrobnosti, nianse. Danijel Malalan nas je prepričal s prizemljenim programom, usmerjenim v prihodnost gledališča,« je za Delo povedala Vesna Pajić.