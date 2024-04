Odprta vrata v maturo 2024 na ogled na spletu

Odprta vrata v maturo 2024 so učni pripomoček v obliki gledališke predstave, ki združuje vsa štiri besedila, ki jih pri izpitu iz materinščine obravnavajo letošnji maturantje: Dogodek v mestu Gogi (S. Grum), Zaprta vrata (J. P. Sartre), Veliki briljantni valček (D. Jančar) in Naše skladišče (T. Mislej), pojasnjujejo v Gledališču Koper, ki so posnetek objavili na svojem YouTube kanalu in bo maturantom na voljo do 7. maja.

Igralci koprskega gledališča so ustvarili uprizoritev, ki dijake popelje skozi vsa štiri besedila, tako da odigrajo bistvene prizore posameznih dram in tako prikažejo njihove stične točke pa tudi razlike pri tematiziranju ujetosti in svobode.

Pri ustvarjanju predstave sta sodelovala dramaturginja Ira Ratej in koprski hišni režiser Jaka Ivanc, ki sta že v času pandemije covida-19 ustvarila spletne uprizoritve Cankarjevih dram za takratne četrtošolce in na ta način prispevala k njihovemu razumevanju. Tudi z Odprtimi vrati v maturo 2024 je bil njun namen dijakom olajšati branje in razumevanje zahtevnih dramskih besedil ter pri tem prikazati ustvarjalni proces transformacije zapisanega govora v polnokrvne gledališke prizore z igralci, ki osvetljujejo pomembnejše situacijske in emocionalne prelome v dogajanju, so pojasnili v koprskem gledališču.

Predstavo pogledala že skoraj tretjina vseh maturantov

Gledališče Koper je premiero Odprtih vrat v maturo 2024 izvedlo januarja na domačih odrskih deskah in nato gostovalo še v Novem mestu, Mariboru in Ljubljani. Dramski igralci Anja Drnovšek, Tjaša Hrovat, Luka Cimprič in Anže Zevnik, so na oder stopili že sedemnajstkrat. Predstavo si je v živo pogledalo 1692 dijakov.