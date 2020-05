Operne hiše med upanjem in negotovostjo

Newyorška Metropolitanska ­opera je odpustila pevce in glasbenike, Nemčija je vsakemu ­samozaposlenemu v kulturi namenila 5000 evrov pomoči, na domačem terenu ni slišati zaposlenih glasbenih poustvarjalcev. Kaj se dogaja z opernimi institucijami doma in po svetu v času krize zaradi koronavirusa? Smo priča transformaciji do zdaj znanega opernega doživetja? Bodo operne hiše, ko bodo znova odprte, uprizarjale samo še preverjene uspešnice, da bodo privabile nazaj (izgubljeno) občinstvo? Težave v Operi»Težave so večplastne. Tako na hitro zapreti hišo, odpovedati vse predstave in prekiniti delovne procese so dejstva, ...