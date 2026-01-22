Dovolj žrtvovanja za ljubezen in umetnost

Reinterpretacija zgodbo o mitološkem paru Orfeju in Evridiki pripoveduje na novo. Premiera jutri v Cankarjevem domu.

Vsakdo, ki mu umre ljubljena oseba, si daje opravka s kajpačeji­ in željo, da bi živela dlje, da bi jo lahko vsaj še enkrat videl in si z njo izmenjal nekaj besed in nežnosti. Pesniku Orfeju so bogovi naklonili to srečo, a ker se iz nezaupanja ni držal dogovora z njimi, je Evridiko na poti iz Hada izgubil še enkrat, še bolj boleče. V grškem mitu, ki velja za eno od najbolj tragičnih ljubezenskih zgodb, je v ospredju on, v bližajočem se poetičnem spektaklu v Cankarjevem domu pa Evridika. »Evridikina zavrnitev mita ni destruktivna, temveč je refleksivna in emancipatorna,« meni dramaturginja Petra Pogorevc. FOTO: Peter Giodani Ker je ta navadno prikazana kot pasivna, nema senca, se v interpretaciji avtorice besedila Urše Majcen prelevi v prav nasprotno, izstopi iz sence in zavzame jasno ...