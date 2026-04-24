Padec skozi zajčjo luknjo v svet čudes

Priredba v SNG Opera in balet Ljubljana junakinjo Alico iz otroškega romana Lewisa Carrolla obuje v baletne copate.

Svetli lasje, povezani z modrim­ trakom, zvedave oči in modra­ obleka so še vedno sinonim za eno od obče prepoznavnih zgodb, Alico v Čudežni deželi.­ ­Pisanost njenega sveta, bujna domišljija in nenavadnost likov, ki naseljujejo njen na novo odkriti svet, navdušujejo javnost po svetu tako rekoč od prve izdaje dela, ki ga je pisatelj Lewis Carroll prvič objavil leta 1865. Prvotni navdih za zgodbo, ki jo je med čolnarjenjem po reki Temzi v Oxfordu pripovedoval trem hčeram prijatelja Henryja Liddella, je prerasel v svetovno uspešnico, ki je že zdavnaj presegla meje literature ter se neizbrisno usidrala v filmu, gledališču, vizualnih umet­nostih in ne nazadnje – baletu. Prav baletna adaptacija splošno znanega otroškega romana je 16. aprila dosegla tudi slovensko občinstvo. To si lahko v SNG ...