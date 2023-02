Parabola kapitalističnega zla

V nadaljevanju preberite:

V slovenskih gledališčih so uprizorili številne drame Friedricha Dürrenmatta, tragikomične satire Frank V. pa se doslej ni lotil še nihče. Na oder mariborske Drame jo je postavil srbski režiser Miloš Lolić, ki meni, da je besedilo danes še bolj aktualno kot ob njegovi krstni uprizoritvi pred več kot šestdesetimi leti. Tematiko goljufivega lastnika banke so obdelali že v različnih projektih ter v filmih in serijah, vendar Lolić meni, da ostaja Dürrenmattova različica neprekosljiva.