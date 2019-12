Po silvestrski poljub v MGL!

Kar vem, da je res MGL/Peter Giodani

Addamsove si boste lahko ogledali tudi na silvestrovo ob 19. uri na Velikem odru.

Podarite sebi in prijateljem razkošje gledališke čarovnije.Pred dnevi smo v Mestnem gledališču ljubljanskem uspešno premierno uprizorili ganljivo in poetično ter tudi duhovito in pronicljivo družinsko dramo Kar vem, da je res avstralskega dramatika Andrewa Bovella. Opazujemo očeta Boba (Boris Ostan) in mamo Fran (Judita Zidar), ki se jima krči srce ob stiskah otrok (Tjaša Železnik, Filip Samobor, Voranc Boh in Klara Kuk), v katere sta upala in zanje ljubeznivo skrbela, zdaj pa spoznavata, da jim ne bosta mogla prihraniti vseh bolečin na tem svetu. Obenem se ob soočenju s staranjem spopadata tudi z lastnimi strahovi. Kar vem, da je res je igra, ki ničesar ne olepšuje. Govori o odgovornosti in svobodi ter postavlja vprašanje, ali je mogoče ljubiti preveč.Za vse ljubitelje komedije smo pripravili pester program, v december vstopamo z uspešnico, ki nas spravlja v smeh že od leta 2005, komedijo Mira Gavrana Vse o ženskah , ki jo je režirala Barbara Hieng Samobor. Tri igralke (Karin Komljanec, Jette Ostan Vejrup in Bernarda Oman), vsaka v vlogi petih, po značaju in problemih zelo različnih žensk v starosti od treh do dvaindevetdesetih let, bodo v najrazličnejših življenjskih situacijah razkrivale ženski princip sveta.Za slabi dve uri smeha bosta poskrbela Mojca Funkl in Primož Pirnat v komediji Odhodi vlakov . To je nadvse zabavna bulvarka – enodejanka za dva igralca, ki z vratolomno hitrostjo s pomočjo treh vrat in s številnimi preoblekami prehajata iz vloge v vlogo in tako oblikujeta kar sedem likov. Čudežna terapija , komedija z uigranim gledališkim triom (Uroš Smolej, Tanja Ribič in Tjaša Železnik) – bo mirovna misija uglajene in obupane psihoterapevtke uspela ali pa bo s svojimi metodami vred končala kot kolateralna škoda vojne zakoncev Dorek?Vse romantike in zasanjane duše vabimo na dramo Ure, dnevi, čas v režiji Mojce Madon, ki je zasnovana po motivih romana Ure Michaela Cunningama – po njem je leta 2002 nastal tudi film Ure do večnosti z Meryl Streep, Nicole Kidman in Juliane Moore v glavnih vlogah.Najbolj sladko puščamo za konec – večkrat nagrajeno uspešnico prejšnje sezone, komično dramo Tih vdih avtorja in režiserja Nejca Gazvode si boste lahko ogledali 22. in 30. decembra. Tih vdih je drama o slovenski družini, ki noče obsojati tistega, kar smo, ampak zgolj opazovati tisto najbolj človeško v nas. Male družinske tragedije, medsebojni odnosi družinskih članov in posamezne skrbi, dileme in frustracije vsakega posameznika posebej ustvarijo celoto, ki je tako zelo naša, da se nas močno dotakne. Vsak od nas je lahko Petra, Janez, Marjan ali pa konec koncev Tamala. Na našem odru pa so to Mirjam Korbar, Jure Henigman, Ajda Smrekar, Tjaša Železnik, Matej Puc in Lara Wolf.Tudi za otroke se bo v Mestnem gledališču ljubljanskem našlo kaj – družinam še posebej priporočamo popoldanski obisk muzikala Addamsovi , ki si ga boste z otroki lahko ogledali v nedeljo, 29. decembra, ob 17. uri. Družina Addams, mama Morticija in oče Gomez, otroka Sreda in Bucko, babica in stric Gnoj ter strežaj Krč, so družina, ki se ljudem v njihovi okolici pogosto zdijo nenavadni in celo zastrašujoči, čeprav v njihovi družini pravzaprav vladata red in harmonija. Naša glavna igralcasta svoja glasova posodila tudi animiranima junakoma risanke Pri Addamsovih.