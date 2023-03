Po travmatični poti do svobode

V nadaljevanju preberite:

»Po dolgem času čista klasika na našem odru, besedilo, staro več kot sto štirideset let, ki še vedno velja ne le za eno od najboljših gledaliških iger vseh časov, ampak tudi za kronsko besedilo­ feministične zgodbe v drami. Kljub nekaterim podrobnostim, ki so stvar časa, v katerem je igra nastala, to delo v osnovnih postulatih ostaja srhljivo aktualno,« je pred nocojšnjo premiero v MGL povedala direktorica in umetniška vodja Barbara Hieng Samobor. Dodala je: »Gre za ­psihološki triler.«