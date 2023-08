Poenostavljena teza o nerazumljivosti

V nadaljevanju preberite:

Sodobni ples je pri nas med najbolj zapostavljenimi umetniškimi zvrstmi, konec avgusta in začetek septembra pa sta vendarle že tradicionalno v njegovem znamenju. V Mariboru se počasi zaključuje mednarodni festival Platforma sodobnega plesa, v Murski Soboti pa se bo jutri začel festival Front@. Po besedah Mojce Kasjak, umetniške in programske vodje festivala Platforma sodobnega plesa, je tema letošnjega festivala narava kot umetniški vir. Tudi 18. izdaja festivala Front@ bo tokrat postregla z nekaj presežki, predvsem pa si Matjaž Farič, umetniški vodja festivala, želi nekoliko drugačnega odnosa in ne nazadnje percepcije sodobnega plesa. »Stališče, da je sodobni ples nerazumljiv in namenjen predvsem poznavalcem, je preveč poenostavljeno,« je dejal pred začetkom ­festivala.