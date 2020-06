Poletje vrhunske kulture

Prilagodljiva velikost prizorišča

​Uvod z Beethovnom

Direktor medijske družbe Delo Andrej Kren in direktor Festivala Ljubljana Darko Brlek. Foto Jože Suhadolnik

Raznolika vrhunskost

​Gledališče in Poletna noč

»Ta program ni niti malo koronski, poln je izvrstnih koncertov in predstav!« Tako je direktor ljubljanskega festivala in njegov umetniški vodjavčeraj napovedal letošnjo 68. izdajo prireditve, ki bo z vrhunskimi dogodki – odpadlo jih bo le nekaj – domačemu in tujemu občinstvu stregla od začetka julija do septembra.Novic dneva na včerajšnji konferenci Festivala Ljubljana, ki jo je s pesmijo uvedel Vlado Kreslin, je bilo pravzaprav več, ne le ta, da po desetih letih prošenj in prizadevanj prihaja v Ljubljano ruska sopranistka, s tenoristombosta ob spremljavi festivalskega rezidenčnega orkestra, Orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom maestra, nastopila na večeru opernih arij.Ljubljanski županje poleg stalnice, da mesto daje za kulturo enajst odstotkov proračuna v prepričanju, da kultura v mestu ni strošek, ampak investicija, včeraj dejal, da ga veseli, da se vračajo tako kultura kot druženje.Zaradi zdajšnjega stanja in ukrepov je napovedal, da bodo na osrednjem prizorišču festivala, Kongresnem trgu, v primeru večjega zanimanja za posamezne dogodke sedišča razporedili tudi v parku in po potrebi celo zaprli Slovensko cesto. Včerajšnja novinarska konferenca je bila ob sidru v parku Zvezda, prihodnje leto jo Janković pričakuje v Križankah pod novo streho.Uvodni takt festivala bo 2. julija na Kongresnem trgu skladen z letom, v katerem slavimo 250. obletnico rojstva Ludwiga van Beethovna: slovenski filharmoniki bodo pod taktirko švicarskega dirigentaizvedli Beethovnovo Deveto simfonijo, pianistkabo izvedla Beethovnov Tretji klavirski koncert.Festival se bo sklenil 30. avgusta z nastopom slovitega Filharmoničnega orkestra milanske Scale, v Ljubljano jih bodo pripeljali štirje avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa.Nastop violinske zvezdnicev Ljubljani zadnji dan avgusta včeraj še ni bil gotov, Brlek je povedal, da so tik pred potrditvijo, da bo nastopila z orkestrom Camerata Salzburg pod taktirko avstrijskega dirigentaBrlek je opozoril na koncert, ki bo posvečen 90-letnici Mojmirja Sepeta, na opereti Grofica Marica in Netopir, na baletni predstavi Gusar in triptih sodobnih koreografij Falling Angels plesalcev SNG Maribor, Verdijevo opero Nabucco v izvedbi SNG Opera Ljubljana, nastop ansambla I Solisti Veneti z Vivaldijevimi Štirimi letnimi časi, muzikal Lolita gledališča LDM Nova scena iz Sankt Peterburga ter nastopa slovenske violinistketer španske pianistke, ki bosta izvedli vse Beethovnove sonate za violino in klavir.Posebne pozornosti bo deležno gostovanje Gledališča Marina Držića iz Dubrovnika z Evripidovo dramo Alkestida v režijikonec julija v preddverju Križank, 2. septembra bo po uradnem sklepu festivala sledila festivalska koprodukcija z Mini teatrom, premiera dramskega dela Wajdija Mouawada Vsi ptice v režiji, 3. septembra bo kot pozaključek festivala Poletna noč, letos posvečena Big Bandu RTV Slovenija in njegovi tradiciji od Plesnega orkestra Radia Ljubljana naprej.Predstavnika glavnega sponzorja in glavnega medijskega sponzorja festivala, predsednik uprave zavarovalnice Savain glavni direktor medijske družbe Delo, sta prepričana, da bo kljub omejitvam in delno spremenjenemu programu udeležba domačega in tujega občinstva na festivalskih dogodkih množična.