Popotovanje od broadwayskega mjuzikla do Federica Fellinija

Katja Pegan, direktorica Gledališča Koper, je še včeraj dobila klic projektnega partnerja, tujega kulturnega izvajalca, ki ga je zanimalo, ali je prihod v Slovenijo sploh mogoč. Priprave na 27. Primorski poletni festival so zaradi pandemije codvida-19 potekale v veliki negotovosti in potrebno je bilo prilagoditi in na novo zasnovati velik del programa. »Do zadnjega smo se na primer spraševali, ali je sploh uresničljiva koprodukcija s Čehi, kako bomo zadostili vsem pogojem NIJZ, ki so se ves čas spreminjala. Naša vera in optimizem, da bomo uspeli, pa sta na koncu prevladala in tako imate lahko danes v rokah julijski program ...