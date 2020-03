Poslovil se je eden izmed Srečnih ljudi

V 69. letu je danes zjutraj v Beogradu preminil igralec Desimir Stanojević. Igralec, ki je igral zlasti v gledališčih v Nišu in Beogradu, se je širšim množicam priljubil z vlogo Vukašina Golubovića v popularni nadaljevanki Srečni ljudje.



Kljub temu da je bil predvsem gledališki igralec, je igral v nekaj nadaljevankah in filmih, denimo v Taborišču Niš, odmevni pa so bili zlasti njegovi muzikali. Bil je zaslužen za prvi gledališki muzikal v Nišu, proslavil se je z muzikalom Cigani lete v nebo v niškem Narodnem gledališču.



Za svoje delo je prejel številne igralske nagrade.