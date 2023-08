Povezanost in odvisnost teles, ki sooblikujejo pokrajine

V nadaljevanju preberite:

Tery Žeželj je dramaturginja, hkrati pa predstavnica mlade generacije slovenskih umetnic, ki raziskujejo na presečišču med gledališkimi in okoljskimi praksami. Januarja lani je v okviru zavoda Bunker začela dveletno raziskavo Mnogovrstne pokrajine kot iskanje načinov za rekonceptualizacijo odnosa do okolja, ki se osredotoča na mnogovrstnost med seboj povezanih in odvisnih teles, ki sooblikujejo pokrajine.