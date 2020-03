»Pred nami je prazen oder, ki išče junake in nove zgodbe«

»Vedno se mi je zdelo, da sta živ­ljenje in gledališče ena in ista stvar. Da je vse to en velik oder, poln življenja. In zdaj so odri prazni, prazne so dvorane, prazne ulice. Ostala je le scenografija. Vse drugo je izginilo, vsi glavni junaki, vse epizodne vloge, smeš­ni možje z brki in vesele dame s klobuki, pa Romeo in Julija, Medeja, Don Juan, Peer Gynt … vsi.« Tako je ob današnjem svetovnem dnevu gledališča, ko je večina gledaliških hiš zaprtih, razmišljal Aleksandar Popovski, umetniški direktor mariborske Drame.Popovski se ne predaja letargiji. Takole razmišlja: »Nov položaj, v katerem smo se znašli, se ne ozira ...