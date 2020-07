FOTO:Predstava o najboljšem, kar premore Broadway

Tinkaro Kovač je spomin popel­jal več kot trideset let v pretek­lost, ko je v okviru šole nastopila v oddaji Veseli tobogan in jo je Bojan Adamič povabil, naj se preseli v Ljubljano, kjer bo zanjo pisal muzikale. Čeprav se to ni zgodilo, je od takrat zelo naklonjena temu glasbenogledališkemu žan­ru. Konec tega tedna se bo njena neuresničena želja vendarle izpolnila, saj bo v Kopru nastopila kot ena od izvajalk v predstavi Stoletje mjuzikla.Krstna uprizoritev muzikala, ki ga je režiral Čeh Stanislav Moša, bo v petek ob 21.30 na Martinčevem trgu, dan prej bo predpremiera. Predstava bo odprla Primorski poletni festival in je ...