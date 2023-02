Predstava, ki sledi romanu, a ne postane pripovedovalski večer

Ljubimki je drugi roman avstrijske pisateljice, dramatičarke, pesnice, aktivistke in Nobelove nagrajenke. Izšel je leta 1975, kot v gledališkem listu ugotavlja Ula Talija Pollak, pa so se številne feministke nanj odzvale zelo odklonilno.V središče romana sta mladi ženski, Paula in Brigitte. Obe sanjata o tem, da bi izbolj­šali svoj socialni položaj, edi­no pot za to pa vidita v lju­bezni z moškim. Avtorica se vsebinsko sicer navezuje na »ženske romane«, vendar se vseskozi spopada z družbe­nimi normami in tako v jezi­ku kakor v načinu naracije z duhovito ironijo ustvari pre­mišljeno distanco, so zapisali pri Mladinskem. Predstava bo premierno na ogled v soboto, 11. 2. ob 19:30.

Režiserka Nina Ramšak Marković je na današnji novinarski konferenci povedala, da jo je k romanu pritegnil predvsem jezik. Ta je po njenih besedah izrazito gost. Predstava je poskus doslednega sledenja romanu. Ker so stavki kratki, zgodbe in dogodkov pa je v romanu malo, je bilo eno glavnih vprašanj, ki si jih je zastavljala režiserka, kako zadržati obliko, ki jo Elfriede Jelinek vzpostavi skozi jezik, a da predstava pri tem ne bi postala pripovedovalski večer. Jelinek idejo romantične ljubezni v romanu dekonstruira. Dogajanje se osredotoča na najnižji družbeni sloj, kjer so vsi odnosi vezani na trg, zato je tudi ljubezen ugledana skozi prizmo kapitalizma, romantični odnosi so v takih razmerah nemogoči in vodijo v propad. Junakinja iz vasi naredi usodno napako, da ljubezen dojema kot nekaj, kar ji pripada, kot idealno in nežno, izvzeto iz razmer trga, tako mišljenje pa jo udari po glavi, pove rešiserka.

Jelinek se v romanu sicer navezuje na tako imenovane ženske romane, idejo romantične ljubezni pa v njem dekonstruira. FOTO: Promocijsko gradivo

Po prevodu izvirnika Die Liebhaberinnen Slave Šerca je Ljubimki priredil Milan Ramšak Marković, ki se je podpisal tudi pod dramaturgijo. Tudi on se je zavedal, da roman v osnovi nima dramskega potenciala, po drugi strani pa narativna naracija prinaša dve hkratni liniji, ki se medsebojno prepletata. Ob tem je želel, da predstava ne bi postala predvidljiva in da bi ohranila zabavno noto v smislu ritma. »Ta predstava je verjetno moj največji izziv med adaptacijami v karieri,« je povedal. Ob tem je še izpostavil, da roman Ljubimki bralca postavi v neprijetno pozicijo, saj bralec zmeraj želi biti na »pravi« strani, biti »good guy«. Po njegovih besedah je nasprotna izkušnja, ki jo prinaša roman, dragocena in neprijetna, priporočil bi jo vsakemu.

Paule in Brigitte poznamo

Svojo izkušnjo spoprijemanja z izvirnim tekstom in prenašanja besedila na oder, so predstavili tudi nekateri igralci. Anja Novak meni, da je Jelinek v svojem pisanju fantanstična, čeprav je zdržati koncentracijo goste naracije težko. »Te ljudi poznamo, poznamo te Paule in Brigitte, tudi jaz vem, kdaj sem ena ali druga,« je povedala. Podobno meni tudi Primož Bezjak, ki je izpostavil, da Jelinek v romanu s humorjem in brutalno resničnostjo bralce ves čas odvrača od poistovetenja, naloga igralcev v predstavi pa je ohraniti gledalce prisotne. Miranda Trnjanin je ob prvem branju romana do napisanega čustila velik odpor, pravi, da se je postavila v pozicijo nad liki, češ jaz pa že nisem taka. Humor je zaznala šele na bralnih vajah. Lara Vouk se je med študijem predstave spraševala o naravi romantične ljubezni, kaj v njej iščemo in kjer pri ljudeh umanjka ljubezen do sebe. »Vse nas znotraj romantične ljubezni nekaj žene, pa sploh ne vemo, kaj,« je dejala. V predstavi igrajo še Daša Doberšek, Boris Kos, Ivan Peternelj, Romana Šalehar in Stane Tomazin.