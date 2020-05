Preložene premiere morda junija

Medtem ko so v večini slovenskih gledaliških hiš za letošnjo pomlad načrtovane premiere preložili na jesen, v Slovenskem mladinskem gledališču (SMG) računajo, da bi lahko dve predstavi,­ Gejm in Palomo, ­uprizorili prihodnji mesec.​Študija obeh predstav sta bila tako rekoč končana, projekta sta bila pripravljena na premiero, Paloma v režiji Brine Klampfer naj bi bila krstno uprizorjena le nekaj dni zatem, ko je bila pri nas razglašena epidemija. Zgodba o tovarni Paloma ter z njo prepletajoče se osebne in intimne usode so se razvile v uprizoritveno različico v sodelovanju z igralci in lektorico Metko Damjan.Negotova ...