Premierno na letošnjem 68. Ljubljana Festivalu

V okviru 68. Festivala Ljubljana bo 2. septembra v Preddverju Križank ob 20.30 Mini Teater premierno izvedel predstavo Vsi ptice, vznemirljivo družinsko sago in triler Wajdija Mouwada, avtorja libanonskega porekla. Premierni uprizoritvi bodo prav tako v Preddverju Križank sledile še štiri ponovitve, 4., 5., 6. in 7. septembra.



Drama združuje zgodbo o judovski družini z mednarodnimi koreninami in zgodba o muslimanskem diplomatu, ujetem in izročenem papežu ter prisiljenem spreobrniti se v krščanstvo. Zgodba se začne v knjižnici velike univerze v New Yorku, kjer mladi raziskovalec genetike Eitan spozna doktorsko študentko zgodovine Wahido. Naslednji prizor nas ponese v središče terorističnega napada v Jeruzalemu, knjižnični stol pa postane bolniška postelja. Ranjeni Eitan je prišel v Izrael poiskat svojo izgubljeno babico, saj se je del družine odselil v Berlin, v Jeruzalem, kjer bodo odkrili strašno in streznitveno resnico o svojem poreklu, pa jih je za kratek čas vrnil ravno teroristični napad. V Jeruzalemu se znajde tudi Wahida, ki tam raziskuje o Hassanu Ibnu Muhammadu al-Wazzânu, pred petsto leti umrlem arabskem diplomatu, ki je tema njene doktorske disertacije. Vsi ptice je tudi ljubezenska zgodba, ki se ne boji močnih čustev, je sodobna različica Romea in Julije v času, ki zavrača razkošne zgodbe in prisega na minimalizem. Odlično igralsko zasedbo sestavljajo priznani igralci držav nekdanje Jugoslavije, Milena Zupančič, Ivo Ban, Nataša Barbara Gračner, Robert Waltl, Saša Pavlin Stošić, Aleksandra Balmazović, Jose, Gal Oblak in Lina Akif.



Režiser Ivica Buljan s svojo interpretacijo dramskega besedila postavlja tako sebe kot občinstvo pred vprašanja, ali je dedovanje gensko določeno, ali so spomini in pozaba enakovredni, ali se družinske skrivnosti prenašajo z enega potomca na drugega in kako se jih lahko osvobodimo, koliko generacij mora nositi krivdo za koncentracijska taborišča in ali lahko ljudje, tako kot rodovi ptic, živimo v bratstvu.