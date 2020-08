Prešernovo gledališče Kranj - Začetek s Škofjeloškim pasijonom

Septembra bo Prešernovo ­gledališče Kranj začelo sezono 2020/21 z znamenitim Škofjeloškim pasijonom v režiji Jerneja­ Lorencija. Besedilo je leta 1721 zapisal škofjeloški kapucin pater Romuald, rojen kot Lovrenc Marušič v Štandrežu pri Gorici (1676–1748).Umetniška vodja gledališča Marinka Poštrak je na novinarski konferenci povedala, da bodo v novi sezoni imeli pet zgolj slovenskih premier, s katerimi vztrajajo na poti umetniškega in ne zabavnega gledališča. Taka pot zahteva drznost, iskrenost in snemanje mask, je poudarila. Tudi vsi avtorji in ustvarjalci, ki bodo sooblikovali novo sezono, se po njenih besedah ...