Previharimo viharje in premajhne odre

Glavno sporočilo 33. Primorskega poletnega festivala (PPF) je Previharimo viharje. Bodrilo so si izposodili pri pesniku Mateju Boru, saj so časi v marsičem podobni nekdanjim težkim časom, čeprav zdaj pri nas ne gre za vojno, je na predstavitvi festivalskega programa opozorila glavna gonilna sila, mati in duša projekta Neva Zajc.

Boris Šuligoj

Povezovanje in skupno nastopanje primorskih občin, zamejstva in italijanske manjšine je glavni odgovor na viharne čase v kulturi, meni vodstvo Primorskega poletnega festivala.

»Ključno sporočilo 33. Primorskega poletnega festivala govori o zapletenih časih, v katerih živimo. Srečko Kosovel bi rekel, da svet razpada, zato tudi mi iščemo pot do novega človeka. V takšnih časih se opiramo na umetnost. To je poziv k vztrajnosti in da vsi skupaj naredimo nekaj, da bo kultura preživela in nam bo pomagala prebroditi krizo,« je povedala Neva Zajc.

In dodala: »Brez sodelovanja v tem malem prostoru ne bomo naredili veliko, zato je tako dragoceno in pomembno, da imamo festival.«

Organizatorji PPF se trudijo, da bi s pomočjo povezovanja primorskih občin, kulturnih institucij, organizacij, manjšin in podpornikov obiskovalcem festivala ponudili ustvarjalne dosežke za različne okuse. Ob tokratni predstavitvi festivala so izrazili skrb in tri obžalovanja. Najbolj obžalovanja vredno se (Izolanki) Nevi Zajc zdi, da se je od nosilcev festivala (štirih istrskih občin) letos umaknila občina Izola, in to brez prepričljivega pojasnila.

»Sporočili so nam, da niso bili zadovoljni z našim sodelovanjem, čeprav smo se pogovarjali o programu in bi ga oblikovali po njihovih željah, kot smo ga tudi v preteklosti. Kot tudi da se odpovedujejo manj pomembnim projektom zaradi pomanjkanja denarja. Izola je pred več kot štirimi leti sodelovala z drugimi istrskimi občinami pri pripravi kandidature za EPK in načrtovala, da bo na račun tega sodelovanja pridobila nov kulturni dom. Kako lahko v takšni občini, ki si prizadeva za nov kulturni dom, ocenijo, da je ta festival 'manj pomemben'?« se je retorično vprašala Neva Zajc.

Štiri občine brez primernega gledališkega odra

Drugo obžalovanje organizatorjev PPF je, da vse štiri obmorske občine nimajo dovolj velikega prizorišča (gledališča z dovolj velikim odrom), da bi lahko povabili nekatere gledališke uspešnice. Zaradi premajhnih odrov si v zadnjem času niso mogli privoščiti več izjemnih kulturnih dogodkov, ki jih iz zgolj tehničnih razlogov niso mogli preseliti v slovensko Istro.

Niti piransko, niti koprsko gledališče, niti Avditorij Portorož nimajo primernega odra. Kot je povedal eden od soorganizatorjev PPF Mario Steffe, se je festival moral odpovedati dokumentarni gledališki predstavi A Place of Safety (Prostor varnosti, režija in dramaturgija Nicola Borghesi in Enrico Baraldi, predstava je lani dobila najvišjo gledališko nagrado v Italiji), ker noben oder v obmorskih krajih ni ustrezal zahtevam projekta.

Tretje obžalovanje je očiten kratki stik z Gledališčem Koper. »To, da ima Borštnikovo srečanje streho v SNG Maribor, Teden slovenske drame zatočišče v Prešernovem gledališču Kranj in Teden slovenske komedije dom v SLG Celje, je logično, da bolj ne more biti. Vsi trije festivali imajo 'stanovanje' v domači gledališki hiši. Z Gledališčem Koper se niti pogovarjati nismo začeli, morda zato, ker je v fazi menjave vodstva,« je povedala Neva Zajc.

Primorski poletni festival je bil eden od temeljev ponovne ustanovitve Gledališča Koper pred 25 leti.

Primorski festival si od nastanka prizadeva ohranjati ambientalni značaj, vendar se možnosti ustvarjanja v posebnih ambientih, po čemer je ta festival zaslovel, močno krčijo. »Vse manj je primernih prostorov, vse več je hrupa in nestrpnih ljudi, ki jih postavitve predstav v določene ambiente motijo. Vse zahtevnejše in dražje so prestavitve predstav v javni prostor, saj so cene tehničnih storitev in podpornih dejanj poletele v nebo. Nemalokrat stanejo več kot predstava. Tudi ljudi, ki bi se zavzeli za sodelovanje, je vse manj, saj je danes v ospredju želja po zaslužku,« so ugotovili na tiskovni konferenci festivala.

Usje se je dalu in Kdo neki tam poje

Toda prav zaradi naštetih »viharjev« so pri Primorskem poletnem festivalu še bolj odločni in začenjajo še bolj vedro, s smehom, pa tudi z družbeno kritiko. Za uvod si bodo 26. junija privoščili briljantno gledališko satiro na družbene razmere iz sicer davnih časov, ki pa so z lažmi, pretvarjanjem, intrigami in še čim povsem primerljive z današnjimi časi. Koprsko beneško renesančno kavarno Loža bodo spremenili v gledališki oder, na katerem se bo predstavilo Slovensko stalno gledališče Trst s Kavarno Carla Goldonija v režiji Janusza Kice.

Aleš Valič FOTO: Blaž Samec

Deset dni kasneje bo v Avditoriju Portorož gostovalo SNG Nova Gorica z žlahtno komedijo (in žlahtnimi komedijanti) Usje se je dalu v režiji Tereze Gregorič. Prvega julija bo na plaži v Valdoltri na splavu (in s pravimi ladjami na sidrišču v Koprskem zalivu v ozadju) nastopil Lotos Vincenc Šparovec z gledališkim dokumentarcem Človek v morju (produkcija Mestno gledališče ljubljansko).

Konec julija bo v atriju koprske palače Gravisi-Buttorai nastopilo gledališče Škuc z monodramo Christopherja J. Hamptona Nemško življenje v izvedbi Marijane Brecelj (v vlogi Goebbelsove tajnice). Narodno gledališče Beograd bo v soboto, 11. julija, nastopilo v amfiteatru Avditorija Portorož s črno komedijo Ko to tamo peva (Kdo neki tam poje). Filmsko uprizoritev je režiser in koreograf Vojislav Kostić spremenil v plesni spektakel z več kot 30 nastopajočimi.

Gledališke predstave bodo popestrili štirje glasbeni nastopi. V začetku julija bo na vrtu Pokrajinskega muzeja Koper nastopila (prvič v Kopru) Vita Mavrič s šansoni La vita è bella, teden kasneje bo na plaži v Valdoltri koncert ansambla Bossa de novo, 10. julija pa še Tamara Obrovac Transhistria Ensemble s koncertom Misečina bila na vrtu palače Gravisi-Buttorai.

Festival bo v koprski dvorani Frančiška Asiškega previharil viharje konec julija z nastopom mednarodnega mladinskega simfoničnega orkestra Esyo (Eureopean Spirit of Youth Orchestra), sestavljenega iz 60 do 70 mladih nadarjenih glasbenikov, starih do 11 do 19 let, ki ga vodi slovensko-italijanski violinist, pedagog in dirigent Igor Corretti Kuret.