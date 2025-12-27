Začenja se Ana Mraz: smeh in čarobni trenutki pred lutkovnim gledališčem

Na Krekovem trgu v Ljubljani bo do ponedeljka potekal zimski mednarodni festival uličnega gledališča in cirkusa Ana Mraz. Umetniški program so letos strnili v tri večere, ki jih bodo dopolnli s popoldanskimi predstavami. Začelo se je danes ob 13. uri s Ščepcem soli Gledališča Impro. Gostovali bodo tudi v Mariboru in Logatcu. Ogled vseh dogodkov bo kot vedno brezplačen.

Kot obljubljajo v Gledališču Ane Monro, bodo z domačimi in tujimi umetniki poskrbeli za veliko smeha, čarobnih ter dih jemajočih trenutkov. Te bodo ustvarjali na novem prizorišču – izpraznjenem parkirišču na Krekovem trgu (pred Lutkovnim gledališčem Ljubljana), ki ga bomo spremenili v prireditveni prostor, za katerega »upamo in si želimo, da bo kot tak (za)živel dolgoročno«.

Na tem prizorišču se bo danes Anja Hercl predstavila s plesno-gibalnim performansom, v katerem bo uporabila barvite obroče, hrvaški kolektiv SvilArt pa pripravlja performans Zrak plamen, atraktivni zračno-ognjeni šov s solo, duo in trio točkami na svili, vrvi in obroču.

V nedeljo ob 13. uri bo nastopil Teater Cizamo s Kozlovsko sodbi v Višnji gori, ob 19. uri pa Čeh Vojta Stolbenko s fuzijo LED-tehnologij, magije, komedije, plesa, žongliranja in manipulacije predmetov. Pred njim bo pred občinstvo stopil kolumbijsko-slovenski duet Camilo Jakob, v katerem je eden izkušen klovn, drugi mojster žonglaže, skupaj pa sta tandem, ki zlahka naredi cel cirkus, za njima pa umetnica Eva Zibler nastopila z žonglersko-pripovedno slikarijo Brzina mraka, ki jo bo spremljala živa glasba.

Na zadnji dan bo Anja Bezlova po navedbah organizatorjev nastopila s performativnim kolažem oziroma multipersonažem, ki kot bonboniera ponuja nove okuse iste ženske, Uroš Marolt z žepnim žongliranjem, Sanja Nešković Peršin pa s prepletom gibalnih, cirkuških ter inštrumentalnih veščin, ki na udaren način izraža in odraža lepoto negativnega, ter za konec žonglerska skupina Čupakabra z igro giba in svetlobe v predstavi z naslovom Svetlobna poezija.