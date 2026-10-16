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    Prima Facie: Pravniška drama o izkušnji spolnega nasilja

    Pod prvo slovensko uprizoritev ene najodmevnejših dram zadnjih let se podpisuje režiserka Lucija Trobec.
    Prima Facie je monodrama, ki od igralke zahteva virtuoznost in nenehno preigravanje. V MGL bo v vlogo mlade odvetnice Tesse stopila Iva Krajnc Bagola. FOTO: Peter Giodani
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    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    Tessa Ensler je odvetnica. Je mlada, ambiciozna, zagrizena odvetnica, katere delo je zastopanje obtoženih posilstva oziroma spolnega napada. Opravlja ga predano, skrbno, z zaupanjem v pravni sistem – dokler se tudi sama ne znajde vpeta vanj, ne kot branilka, temveč kot žrtev. Kot je poudarila režiserka Lucija Trobec, uprizoritev, ki bo jutri doživela premiero v Mestnem gledališču ljubljanskem, korenini v »razliki med artikulacijo travmatičnega dogodka znotraj pravnega sistema ter lastnim zaznavanjem in spoprijemanjem z izkušnjo, ki ostaja zapisana tako v telesu kot prostoru«. Prima Facie je osupljiv odrski zamah. Ne le zaradi tem, ki jih vrhunsko izpisano besedilo avstralske dramatičarke in odvetnice Suzie Miller razpira večplastno in celostno, temveč tudi zaradi dejstva, da gre za ...

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