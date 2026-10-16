Prima Facie: Pravniška drama o izkušnji spolnega nasilja

Tessa Ensler je odvetnica. Je mlada, ambiciozna, zagrizena odvetnica, katere delo je zastopanje obtoženih posilstva oziroma spolnega napada. Opravlja ga predano, skrbno, z zaupanjem v pravni sistem – dokler se tudi sama ne znajde vpeta vanj, ne kot branilka, temveč kot žrtev. Kot je poudarila režiserka Lucija Trobec, uprizoritev, ki bo jutri doživela premiero v Mestnem gledališču ljubljanskem, korenini v »razliki med artikulacijo travmatičnega dogodka znotraj pravnega sistema ter lastnim zaznavanjem in spoprijemanjem z izkušnjo, ki ostaja zapisana tako v telesu kot prostoru«. Prima Facie je osupljiv odrski zamah. Ne le zaradi tem, ki jih vrhunsko izpisano besedilo avstralske dramatičarke in odvetnice Suzie Miller razpira večplastno in celostno, temveč tudi zaradi dejstva, da gre za ...