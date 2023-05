Prizori z roba talilnega lonca

V nadaljevanju preberite:

V Mini teatru bo danes premiera drame Angeli v Ameriki, podnaslovljene kot »gejevska fantazija o nacionalnih temah« in sestavljene iz dveh delov: Tisočletje se bliža in Perestrojka. V režiji Ivice Buljana (prevajalec Miha Avanzo, dramaturginja Diana Koloini) prinaša zgodbo dveh parov, gejevskega in heteroseksualnega, obeh v procesu postopnega razpada.